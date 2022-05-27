Слухи: кошачье приключение Stray запрыгнет на прилавки в июле

Автор микроблога PlayStation Game Size сообщил об обнаружении в базе данных PlayStation точной даты выхода кошачьего приключения Stray от студии BlueTwelve и издательства Annapurna Interactive.

Напомним, Stray анонсировали в июне 2020 года на цифровом шоу The Future of Gaming. Сначала игра была запланирована на 2021-й, потом на начало 2022-го, а с недавнего времени — на лето 2022-го.

Как стало известно, в базе данных PlayStation дата выхода Stray заявлена на 19 июля. Это число вписывается в установленный промежуток и приходится на вторник (типичный день для выпуска игр), но вполне может быть заглушкой.

Стоит также отметить, что в апреле текущего года Stray получила возрастной рейтинг в Южной Корее. Horizon Forbidden West и Ghostwire: Tokyo прошли классификацию в этой стране примерно за три месяца до релиза.

Stray создаётся для PC (Steam), PS4 и PS5. События игры развернутся на улочках и в подворотнях гибнущего кибергорода, откуда предстоит вырваться протагонисту — потерявшемуся и одинокому бродячему коту.