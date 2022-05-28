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Инсайдер: Sony останется главным партнёром Call of Duty на следующие 3 игры

Во время анонса даты выхода Call of Duty: Modern Warfare 2 стало известно о том, что пользователи PlayStation получат первоочерёдный доступ к «бете». Это удивило многих геймеров, поскольку Microsoft и Activision Blizzard (издатель игры) в настоящее время находится в процессе слияния. Однако инсайдер Том Хендерсон (Tom Henderson) прояснил ситуацию: эксклюзивная сделка Sony на Call of Duty в силе ещё на три игры.

Источник изображения: Activision Blizzard

Источник изображения: Activision Blizzard

Инсайдер заявил, что, по его информации, сделка Activision Blizzard с Sony Interactive Entertainment действует ещё в течение следующих трёх игр. В это число входят Call of Duty: Modern Warfare 2, Call of Duty: Warzone 2 и следующая игра студии Treyarch. Поэтому Sony будет оставаться основным партнёром франшизы вплоть до 2025-2026 годов, в зависимости от того, когда выйдет последний проект.

Источник изображения: twitter.com/_Tom_Henderson_

Источник изображения: twitter.com/_Tom_Henderson_

Ранее Microsoft заявляла, что намерена соблюдать существующую эксклюзивную сделку Sony Interactive Entertainment по Call of Duty. Кроме того, корпорация обязалась перед Sony, что будет выпускать игры серии на PlayStation даже после завершения действующего соглашения — они не будут эксклюзивом Xbox. Тем не менее в будущем пользователи консоли Microsoft потенциально будут получать различные эксклюзивные преимущества, включая доступ к «бете».

С другой стороны, Microsoft может просто предложить Sony новую сделку, ещё более выгодную, чем текущая.

Call of Duty: Modern Warfare 2 выйдет 28 октября 2022 года.

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Рубрики: Новости Software, игры, Шутер, PlayStation,
Теги: call of duty: modern warfare 2, sony interactive entertainment, activision blizzard, call of duty, шутер
call of duty: modern warfare 2, sony interactive entertainment, activision blizzard, call of duty, шутер
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