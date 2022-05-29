Apple придётся третий год подряд оснащать iPhone 5-нм процессорами

Известный аналитик Мин-Чи Куо (Ming-Chi Kuo) сообщил в Twitter, что однокристальная платформа Apple A16 для грядущих iPhone 14 будет выпускаться по 5-нм техпроцессу, как и её предшественница, и её предшественница. Такой вывод сделан по «дорожной карте» контрактного производителя полупроводников TSMC — техпроцессы 3 и 4 нм станут доступны для массового производства только в 2023 году. Это окажет прямое влияние и на планы клиентов компании.

Здесь стоит вспомнить ещё один прогноз господина Куо, который в марте заявил, что процессор A16 достанется только старшим iPhone 14 Pro и iPhone 14 Pro Max, в то время как обычные iPhone 14 и 14 Max сохранят за собой прошлогодний Apple A15 Bionic и ограничатся увеличением оперативной памяти с 4 до 6 Гбайт.

Сохранение прежнего техпроцесса обычно означает, что разработчик чипа лишь в ограниченной мере сможет увеличить производительность и снизить потребление энергии. Например, тот же Apple A15 Bionic оказался по обоим параметрам на 10 % прогрессивнее своего 5-нм предшественника A14 Bionic.

Этим плохие новости от аналитика не исчерпываются: по его сведениям, ожидаемый осенью MacBook Air нового поколения снова будет работать на процессоре M1, как и актуальная модель, а более быстрый и прогрессивный M2 тоже появится лишь в следующем году. Apple, конечно, может внести небольшие изменения в чип текущего поколения и назвать его M2 исключительно в маркетинговых целях. Но скорее новый MacBook Air просто получит более мощную версию M1 Pro.

Процессоры для iPhone никогда до настоящего момента не производились с применением одного техпроцесса три года подряд — Apple делала всё, чтобы удерживать свои разработки в авангарде, благодаря чему и оставалась впереди конкурентов. Тем не менее, этот год может стать неприятным исключением, потому что на сей раз TSMC как главный подрядчик Apple не нашла возможностей расширить технические границы. А вероятность того, что какая-либо другая компания сможет в этом году предложить производство по технологии менее 5 нм, ничтожно мала.