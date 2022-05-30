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Хоррор White Day: A Labyrinth Named School появится на PS5

Портал Gematsu обратил внимание, что на сайте интернет-магазина Target появилось указание на расширение платформенной географии хоррора White Day: A Labyrinth Named School от издательства PQube и разработчиков из SONNORI Corp.

Источник изображения: Steam

Источник изображения: Steam

Согласно информации Target, уже 30 сентября текущего года White Day: A Labyrinth Named School поступит в продажу для PlayStation 5. PS5-версия будет включать более 30 альтернативных бонусных обликов.

Примечательно, что PQube недавно опубликовала тизер связанного с White Day анонса, который прозвучит 31 мая. Вполне возможно, об издании A Labyrinth Named School для PlayStation 5 расскажут именно в этот день.

Кроме того, в разработке сейчас находится White Day 2: The Flower That Tells Lies. Существование сиквела подтвердили в марте 2021 года, но с тех пор об игре слышно ничего не было.

White Day: A Labyrinth Named School представляет собой ремейк одноимённого хоррора образца 2001 года. Обновлённая версия вышла на PC (Steam), PS4, iOS и Android. По сюжету школьнику нужно спастись от безумного сторожа и призраков.

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Рубрики: Новости Software, игры, ПК, Ужастик, Игры для Android, Игры для iOS, PlayStation,
Теги: white day: a labyrinth named school, sonnori corp, pqube, хоррор
white day: a labyrinth named school, sonnori corp, pqube, хоррор
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