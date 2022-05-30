Panasonic представила самую защищённую модульную модель ноутбуков серии Toughbook

Компания Panasonic многие годы поддерживала работающих «в полевых» условиях специалистов, продавая ноутбуки серии Toughbook, защищённые от внешних воздействий. Теперь компания анонсировала самую «бронированную» модель — модульный 14-дюймовый Toughbook 40.

Защищённый бизнес-ноутбук предназначен для пользователей, работающих в агрессивных по тем или иным критериям средах. Он имеет жёсткий корпус из магниевого сплава с интегрированной рукояткой и усиленными заглушками для портов. Ноутбук сертифицирован на соответствие американским военным стандартам надёжности MIL-STD-810H и MIL-STD-461H. Это означает, что его можно без потери работоспособности уронить с высоты 1,8 м, он защищён от воды и попадания пыли в соответствии со стандартом IP66, может выдерживать воздействие высокой и низкой температур, солнечной радиации и вполне функционален на больших высотах.

Хотя новинка имеет дисплей большего размера, чем варианты предыдущих поколений, весит она приблизительно на 400 г меньше, порядка 3,35 кг. 14-дюймовый сенсорный IPS-дисплей поддерживает разрешение Full HD и яркость до 1200 нит — благодаря этому изображение на экране остаётся видимым даже на улице. Впервые в серии появилась 5-мегапиксельная камера на передней панели с механическим защитным затвором, поддерживается инфракрасное распознавание лиц с помощью системы Windows Hello, применяются четыре микрофона.

Ноутбук будет продаваться с процессорами Intel Core i5 или i7 одиннадцатого поколения, с интегрированной UHD-графикой (возможен апгрейд), поддерживается до 64 Гбайт оперативной памяти и SSD до 2 Тбайт. В качестве дополнительной защитной функции предлагается Secure Wipe, позволяющая стереть содержание накопителей буквально за секунды.

Модель получила клавиатуру и кнопку питания с подсветкой для использования новинки даже в темноте, а также большой резистивный тачпад, который можно использовать даже под дождём или в перчатках. Имеются динамики, обеспечивающие громкость до 95 дБ для работы в шумной среде.

Модульная конструкция позволяет пользователю самостоятельно заменять устаревшие компоненты или кастомизировать модель под определённые задачи. Можно менять аккумулятор, ОЗУ, ПЗУ, клавиатуру и некоторые другие элементы. Новинка работает под управлением ОС Windows 10 или 11 Pro и может поставляться даже с Blu-ray или DVD-приводом. Обеспечивается до 36 часов работы без подзарядки в полевых условиях — при условии, что пользователь имеет в комплекте второй аккумулятор.

По словам представителя Panasonic, это самый защищённый Toughbook компании за всю историю. Он пригодится корпоративным пользователям, сотрудникам государственных организаций и специальных ведомств. Модель имеет до восьми зон, доступных для замены и/или обновления пользователями.

Цена составляет от $4899. Начало продаж ожидается уже в ближайшее время.