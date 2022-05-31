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Видео: способности главной героини и развитие призывателей демонов в новом выпуске руководства по Soul Hackers 2

Издатель и разработчик Atlus сообщил о выпуске четвёртого видео из цикла руководств Summoners Guide для ролевой игры Soul Hackers 2. Ролик рассказывает о способностях Ринго и развитии призывателей демонов.

Источник изображения: Atlus

Источник изображений: Atlus

Напомним, Ринго и её «старшая сестра» Фиг являются агентами высшей сущности Aion и прибывают на Землю для предотвращения конца света. С этой целью девушки объединяют усилия с призывателями демонов.

В отличие от Фиг, Ринго участвует в боях вместе с другими героями. Протагонистка владеет электрическими и универсальными заклинаниями, а также может увеличить количество ячеек умений для подконтрольных демонов.

Что касается прокачки, то пользователи будут модифицировать свои COMP (оружие в подземельях) и командирские приказы (только у Ринго), а также подбирать персонажам аксессуары (влияют на характеристики).

Кроме того, в специальном баре Ринго сможет проводить время с друзьями, что будет повышать уровень их взаимопонимания (увеличивается ещё и по ходу сюжета). Развитие отношений с союзниками также будет иметь некие другие бонусы.

Рассказом о Ринго и Фиг разработчики завершили знакомство игроков с основными персонажами Soul Hackers 2 (ранее авторы представили Эрроу, Миледи и Сайдзо), однако темы для освещения ещё остались.

Soul Hackers 2 поступит в продажу 26 августа текущего года для PC (Steam, Microsoft Store), PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series X и S. Японская премьера игры состоится на день раньше — 25 августа.

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Рубрики: Новости Software, игры, ПК, RPG, JRPG, Xbox, PlayStation,
Теги: soul hackers 2, atlus, ролевая игра, jrpg
soul hackers 2, atlus, ролевая игра, jrpg
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