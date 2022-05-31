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Учёные обнаружили в карликовых галактиках «кладезь» чёрных дыр

Несколько недель назад Европейская Южная Обсерватория (European Southern Observatory) представила первое изображение сверхмассивной чёрной дыры в центре нашей галактики. Речь идёт об объекте Стрелец А* (Sgr A*), наблюдение за которым ведётся длительное время. Теперь учёные установили, что чёрные дыры появляются в карликовых галактиках чаще, чем было принято думать. Результаты нового исследования были опубликованы в журнале The Astrophysical Journal.

Спиральная карликовая галактика UGC 685 / Источник изображения: ESA / Hubble / NASA

Спиральная карликовая галактика UGC 685 / Источник изображения: ESA / Hubble / NASA

В рамках проделанной работы астрономы проанализировали данные, полученные в ходе обзоров карликовых галактик. В результате им удалось выяснить, что чёрные дыры появляются в небольших галактиках чаще, чем считалось прежде. По мнению учёных, полученные в ходе этого исследования данные могут стать недостающим звеном, которое требовалось для получения новой информации об эволюции сверхмассивных чёрных дыр. Считается, что сверхмассивная чёрная дыра Sgr A* образовалась в галактике Млечный Путь в результате слияния более мелких объектов из карликовых галактик с течением времени.

«Полученный результат просто поразил меня, потому что раньше эти чёрные дыры скрывались от посторонних глаз», — заявил ведущий автор исследования Мугдха Полимера (Mugdha Polimera), аспирант Университета Северной Каролины в Чапет-Хилле.

Поиск чёрных дыр был основной задачей нынешнего исследования. Поскольку увидеть чёрную дыру можно лишь через испускаемое ею излучение, обнаружение таких объектов существенно осложняется. Временами высокая энергия, испускаемая растущими чёрными дырами, может выглядеть похожей на излучение новорожденных звёзд, поэтому порой трудно определить, с чем именно сталкиваются астрономы.

Для решения этой проблемы учёные использовали каталог эмиссионных линий неба Sloan Digital Sky Survey. Эмиссионными линиями принято называть яркие линии, видимые в спектрах звёзд. В ходе исследования использовались два набора астрономических обзоров из каталога, в которых содержались данные о больших группах карликовых галактик, вместо того, чтобы сосредоточиться на галактиках, которые являются наиболее большими и яркими.

Исследуя водород и гелий, которые, как правило, преобладают в карликовых галактиках, астрономы сравнили различные комбинации элементов и подтвердили полученные результаты теоретическим моделированием. По словам учёных, их тесты точно совпали с прогнозом касательно того, в каких карликовых галактиках есть чёрные дыры. Узнать больше информации об этом исследовании можно в материале The Astrophysical Journal.

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Рубрики: Новости Hardware, космос,
Теги: чёрная дыра, исследование, астрономия
чёрная дыра, исследование, астрономия
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