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Квартальная отчётность HP Inc тоже подтвердила высокий спрос на компьютеры в корпоративном сегменте

В календаре HP Inc. очередной квартал завершился 30 апреля, но потребовался ещё месяц, чтобы сформировать финансовый отчёт за период. Выручка компании превзошла ожидания аналитиков, увеличившись на 3,9 % до $16,5 млрд. Как и в случае с Dell, рост спроса на компьютеры в корпоративном секторе позволил компенсировать снижение спроса в потребительском.

Источник изображения: HP Inc.

Источник изображения: HP Inc.

На направлении персональных систем выручка HP Inc. выросла на 9,2 % до $11,5 млрд. На продажи в коммерческом секторе пришлось 65 % выручки данного подразделения, за период удалось нарастить их в денежном выражении на 18 %, хотя потребительский сектор сократил выручку на 6 %. При этом продажи ПК в штуках сократились на 17 % по сравнению с прошлым годом, объёмы поставок ноутбуков снизились на 23 %, а настольных систем — на 11 %.

Системы печати принесли компании на 7 % меньше, чем год назад, около $5 млрд. В потребительском секторе выручка сократилась на 12 %, в коммерческом — на 4 %, а выручка компании от поставки расходных материалов сократилась на 6 %. Количество поставленных систем печати снизилось на 23 %, но отчасти в этом был виноват дефицит компонентов. В коммерческом сегменте было поставлено на 17 % меньше систем печати, в потребительском снижение достигло 24 %.

Дефицит чипов больше выражен именно в сегменте принтеров и МФУ, а вот на направлении ПК ситуация уже выглядит лучше, чем была год назад, по словам руководства HP Inc. Сокращение поставок компьютеров по ассортименту было сильнее заметно в бюджетном сегменте, а в географическом выражении острее чувствовалось в Европе и Китае. В целом по отрасли объёмы поставок ПК за первые три месяца года снизились на 6,8 %. Бизнес HP Inc. в большей степени зависел от поставок «хромбуков», чем в случае с Dell, а потому сильнее пострадал от структурных изменений спроса. Дефицит компонентов и перебои с логистикой по-прежнему мешают HP Inc. удовлетворять спрос на свою продукцию в полной мере, но ситуация улучшилась по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

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Рубрики: Новости Hardware, рынок IT, ноутбуки и нетбуки, финансовые новости и аналитика, разработка и производство электроники,
Теги: hp inc, ноутбуки, финансы, аналитика
hp inc, ноутбуки, финансы, аналитика
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