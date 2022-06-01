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Через три года Foxconn рассчитывает увеличить электромобильную выручку до $34,4 млрд

Ежегодное собрание акционеров Foxconn (Hon Hai Precision Industry) позволило руководству компании в очередной раз напомнить об амбициях в сфере контрактного производства электромобилей. По меньшей мере, Lordstown Motors и Fisker уже заинтересованы в сотрудничестве с тайваньским подрядчиком, который для соответствующих целей приобрёл предприятие первой из компаний в штате Огайо. Через три года Foxconn рассчитывает увеличить профильную выручку до $34,4 млрд.

Источник изображения: Foxconn

Источник изображения: Foxconn

Как поясняет Nikkei Asian Review, к 2025 году Foxconn рассчитывает наладить ежегодный выпуск от 500 до 750 тысяч электромобилей в год и занять 5 % рынка контрактных услуг. Выручка от подобной деятельности к тому времени вырастет до $34,4 млрд в год. Уже сейчас компания наладила отношения с 2360 поставщиками компонентов для производства электромобилей. Из них примерно сотня расположена в Японии, и крупнейший производитель электродвигателей Nidec входит в их число. Партнёры ведут переговоры об организации совместного производства тяговых электродвигателей.

По словам японских поставщиков, Foxconn готова перенимать опыт у японских партнёров, поскольку ранее тайваньская компания никогда не занималась выпуском транспортных средств. Японские производители более открыты к сотрудничеству с тайваньскими компаниями, если сравнивать с китайскими или корейскими. В апреле UMC и Denso договорились о совместной разработке и выпуске полупроводниковых компонентов для электромобилей. Denso является крупнейшим поставщиком компонентов на конвейер Toyota Motor, а UMC входит в пятёрку ведущих контрактных производителей чипов, у неё есть предприятие в Японии.

Известно также, что Denso выступит в роли одного из крупных акционеров совместного предприятия TSMC и Sony, которое будет построено в Японии к 2024 году. И всё же, даже в этом случае японские компании стараются не делиться ключевыми технологиями с зарубежными партнёрами, ограничивая сотрудничество финансовой сферой.

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Рубрики: Новости Hardware, автомобили, мотоциклы, транспортные средства, разработка и производство электроники,
Теги: denso, foxconn, электромобиль, япония, тайвань
denso, foxconn, электромобиль, япония, тайвань
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