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Выпуском Apple iPad во Вьетнаме займётся китайский производитель аккумуляторов BYD

О намерениях Apple стимулировать перенос производства своей продукции за пределы Китая средства массовой информации упоминают уже не первый месяц подряд. По сообщениям японского издания Nikkei Asian Review, сборка планшетов Apple во Вьетнаме будет впервые поручена китайскому производителю аккумуляторов BYD. Последняя уже имеет опыт производства iPad, но все её имеющиеся предприятия расположены на территории Китая.

Источник изображения: Apple

Источник изображения: Apple

В ближайшее время, по информации источника, BYD наладит сборку планшетов Apple в ограниченных количествах во Вьетнаме. В этой стране уже производятся беспроводные наушники AirPods, но этим занимаются другие партнёры Apple. В условиях дефицита компонентов, который усугубился протекавшими в последние месяцы в Китае процессами, компания Apple была вынуждена жертвовать именно производством планшетов, поскольку приоритет в снабжении комплектующими отдавался смартфонам и ноутбукам. Размещение части производственных линий по сборке iPad за пределами Китая поможет снизить подобные риски в будущем.

Попутно, как сообщают японские СМИ, поставщики компонентов получили от Apple рекомендацию сформировать двухмесячный запас необходимых для выпуска всех актуальных изделий и моделей iPhone, которые дебютируют осенью. Такой буфер потребуется для обеспечения бесперебойного производства устройств Apple на тот случай, если локдауны в Китае повторятся или будут продолжены. Впрочем, производители компонентов не торопятся следовать рекомендациям Apple в полном объёме, ведь если локдауны не повторятся, то они останутся с большим количеством невостребованной продукции. Скорее всего, компромисс по увеличению складских запасов будет достигнут в каком-то промежуточном варианте, который устроил бы обе стороны.

Власти Шанхая с первого июня намереваются отменить основные запреты на работу предприятий и перемещение их сотрудников по городу, но эксперты утверждают, что местная промышленность достигнет обычных объёмов производства только к концу июня. Apple в таких условиях окажется в более выигрышном положении, поскольку обладает возможностью влиять на своих поставщиков в большей степени, чем мелкие игроки рынка, вынужденные просто подстраиваться под возникающие обстоятельства.

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Рубрики: Новости Hardware, компьютеры и ноутбуки Apple, слухи, разработка и производство электроники, планшетные компьютеры и смартбуки,
Теги: apple, apple ipad, вьетнам, byd, локдаун
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