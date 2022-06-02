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Присутствие Space Marine 2 на презентации по играм Warhammer ограничилось премьерой дневника разработки

Как и было обещано, в рамках презентации Warhammer Skulls Showcase издательство Focus Entertainment и студия-разработчик Saber Interactive представили новые материалы по своему экшену Warhammer 40,000: Space Marine 2.

Источник изображения: Focus Entertainment

Источник изображения: Focus Entertainment

К сожалению для многих фанатов, сегмент Warhammer 40,000: Space Marine 2 на шоу ограничился премьерой двухминутного дневника разработки, в который попали лишь несколько новых геймплейных кадров.

По словам творческого руководителя Warhammer 40,000: Space Marine 2 Оливера Холлис-Лейка (Oliver Hollis-Leick), при создании игрового процесса команда опиралась на то, как космодесантники были изображены в книгах.

Руководитель Saber Interactive Тим Уиллитс (Tim Willits) также обмолвился о тяжёлом грузе фанатских ожиданий от Space Marine 2. В то же время, добавил Холлис-Лейк, никто не ждёт от игры большего, чем её создатели.

Warhammer 40,000: Space Marine 2 разрабатывается для PC, PS5, Xbox Series X и S. Игрокам в роли космодесантника ордена Ультрамаринов — капитана Титуса — предстоит уничтожить орды безжалостных тиранидов.

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Рубрики: Новости Software, игры, ПК, Боевик, Xbox, PlayStation,
Теги: warhammer 40,000: space marine 2, saber interactive, focus entertainment, экшен
warhammer 40,000: space marine 2, saber interactive, focus entertainment, экшен
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