Присутствие Space Marine 2 на презентации по играм Warhammer ограничилось премьерой дневника разработки

Как и было обещано, в рамках презентации Warhammer Skulls Showcase издательство Focus Entertainment и студия-разработчик Saber Interactive представили новые материалы по своему экшену Warhammer 40,000: Space Marine 2.

К сожалению для многих фанатов, сегмент Warhammer 40,000: Space Marine 2 на шоу ограничился премьерой двухминутного дневника разработки, в который попали лишь несколько новых геймплейных кадров.

По словам творческого руководителя Warhammer 40,000: Space Marine 2 Оливера Холлис-Лейка (Oliver Hollis-Leick), при создании игрового процесса команда опиралась на то, как космодесантники были изображены в книгах.

Руководитель Saber Interactive Тим Уиллитс (Tim Willits) также обмолвился о тяжёлом грузе фанатских ожиданий от Space Marine 2. В то же время, добавил Холлис-Лейк, никто не ждёт от игры большего, чем её создатели.

Warhammer 40,000: Space Marine 2 разрабатывается для PC, PS5, Xbox Series X и S. Игрокам в роли космодесантника ордена Ультрамаринов — капитана Титуса — предстоит уничтожить орды безжалостных тиранидов.