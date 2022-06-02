Panasonic отправила компании Tesla первые образцы аккумуляторных ячеек типа 4680

Японская корпорация Panasonic изначально была партнёром Tesla по производству тяговых батарей в штате Невада, сейчас их совместное предприятие способно ежегодно выпускать аккумуляторы совокупной ёмкостью 39 ГВт‧ч. Пилотное производство новых ячеек типа 4680 в Японии уже выдало первые образцы аккумуляторов, которые были отправлены компании Tesla для дальнейшего тестирования.

Как подчёркивает Reuters со ссылкой на комментарии представителей Panasonic, серийное производство ячеек типа 4680 стартует на предприятии в Японии после марта следующего года. В мае текущего года японской компании удалось начать массовое производство прототипов этих ячеек, которые будут направляться в США для нужд Tesla. В перспективе Panasonic рассматривает организацию их производства на территории США. Слухи упоминают штаты Канзас и Оклахома в качестве ближайших к предприятию Tesla в Техасе мест, где расположится новый завод Panasonic. Именно специалисты японской компании принимали активное участие в разработке нового типа ячеек, которые за счёт своих увеличенных габаритных размеров позволят сделать тяговые батареи дешевле с одновременным увеличением ёмкости.

Для Tesla вопрос перехода на использование ячеек типа 4680 имеет стратегическое значение. Именно такие аккумуляторы должны использовать электрические пикап Cybertruck и грузовик Semi, а сейчас на предприятии в Техасе ими уже снабжаются кроссоверы Model Y с новой силовой структурой кузова. Производство таких кроссоверов будет налажено и в Германии, но пока Model Y местной сборки использует переходную конструкцию с батареей на основе ячеек типоразмера 2170. Самостоятельный выпуск ячеек типа 4680 компания Tesla рассчитывает организовать не только в Техасе, но и в Германии.

Представители Panasonic заявили, что автомобильный бизнес к марту следующего года должен увеличить свою долю в совокупной выручке корпорации с 14 до 19 %. В целом производство автомобилей в мире к тому моменту должно будет вернуться на уровень до начала пандемии, но дефицит полупроводниковых компонентов будет сохраняться и после того. Рост затрат на производство аккумуляторов Panasonic намеревается частично компенсировать увеличением цен на свою продукцию.