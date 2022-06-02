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Panasonic отправила компании Tesla первые образцы аккумуляторных ячеек типа 4680

Японская корпорация Panasonic изначально была партнёром Tesla по производству тяговых батарей в штате Невада, сейчас их совместное предприятие способно ежегодно выпускать аккумуляторы совокупной ёмкостью 39 ГВт‧ч. Пилотное производство новых ячеек типа 4680 в Японии уже выдало первые образцы аккумуляторов, которые были отправлены компании Tesla для дальнейшего тестирования.

Источник изображения: Tesla

Источник изображения: Tesla

Как подчёркивает Reuters со ссылкой на комментарии представителей Panasonic, серийное производство ячеек типа 4680 стартует на предприятии в Японии после марта следующего года. В мае текущего года японской компании удалось начать массовое производство прототипов этих ячеек, которые будут направляться в США для нужд Tesla. В перспективе Panasonic рассматривает организацию их производства на территории США. Слухи упоминают штаты Канзас и Оклахома в качестве ближайших к предприятию Tesla в Техасе мест, где расположится новый завод Panasonic. Именно специалисты японской компании принимали активное участие в разработке нового типа ячеек, которые за счёт своих увеличенных габаритных размеров позволят сделать тяговые батареи дешевле с одновременным увеличением ёмкости.

Для Tesla вопрос перехода на использование ячеек типа 4680 имеет стратегическое значение. Именно такие аккумуляторы должны использовать электрические пикап Cybertruck и грузовик Semi, а сейчас на предприятии в Техасе ими уже снабжаются кроссоверы Model Y с новой силовой структурой кузова. Производство таких кроссоверов будет налажено и в Германии, но пока Model Y местной сборки использует переходную конструкцию с батареей на основе ячеек типоразмера 2170. Самостоятельный выпуск ячеек типа 4680 компания Tesla рассчитывает организовать не только в Техасе, но и в Германии.

Представители Panasonic заявили, что автомобильный бизнес к марту следующего года должен увеличить свою долю в совокупной выручке корпорации с 14 до 19 %. В целом производство автомобилей в мире к тому моменту должно будет вернуться на уровень до начала пандемии, но дефицит полупроводниковых компонентов будет сохраняться и после того. Рост затрат на производство аккумуляторов Panasonic намеревается частично компенсировать увеличением цен на свою продукцию.

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Рубрики: Новости Hardware, автомобили, мотоциклы, транспортные средства, блоки питания, адаптеры, источники питания, разработка и производство электроники,
Теги: panasonic, tesla, аккумуляторы, электромобиль
panasonic, tesla, аккумуляторы, электромобиль
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