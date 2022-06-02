Авторы The Horus Heresy: Legions выпустят условно-бесплатную карточную игру Warhammer 40,000: Warpforge

Британо-испанская студия Everguild (The Horus Heresy: Legions) в рамках презентации Warhammer Skulls Showcase анонсировала свой новый проект — коллекционную карточную игру Warhammer 40,000: Warpforge.

События Warpforge развернутся в мире 41-го тысячелетия, где столкнутся знакомые по франшизе фракции. На старте будут самые известные (упоминаются Империум, Хаос и ксеносы), а после релиза начнут добавлять новые.

Пользователям предстоит собрать колоду из героев и злодеев Warhammer 40,000, заработать славу в мультиплеерных режимах или изучать знаковые армии в их одиночных сюжетных кампаниях.

Разработчики Warhammer 40,000: Warpforge обещают быстрый, но стратегический игровой процесс, инновационные режимы игры, уникальные сюжетные кампании для каждой фракции, кроссплей и регулярные обновления.

Warhammer 40,000: Warpforge будет распространяться по условно-бесплатной модели. Запуск ожидается в 2023 году на ПК (Steam) и мобильных устройствах. Поддержка русского языка не заявлена.