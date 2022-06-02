Итальянский автопром намерен найти альтернативу поголовному переходу на выпуск электромобилей

Именно руководство концерна Stellantis NV, в состав которого входит и марка Fiat, уже отмечало, что избранные политиками и некоторыми из конкурентов темпы перехода на электротягу разрушительны для отрасли и трудно реализуемы на практике. Теперь представители итальянского автопрома в отдельности выдвигают аргументы в пользу поиска альтернатив, позволяющих использовать ДВС без ущерба для окружающей среды. Водородное и синтетическое биотопливо могут стать факторами, продлевающими жизнь таким машинам.

Еврокомиссия планирует к 2035 году сократить углеродные выбросы всей автомобильной отрасли в регионе до нуля, а некоторые страны введут ограничение на продажу машин с ДВС ещё раньше. Ассоциация производителей ANFIA, как отмечает Reuters, считает разумным развивать использование новых типов топлива, которые будут удовлетворять ужесточаемым экологическим требованиям. По словам представителей этого лоббирующего органа, итальянская автомобильная отрасль уже делает огромные инвестиции в использование водородного топлива.

По словам представителей ANFIA, переход отрасли на использование исключительно батарейных электромобилей вызовет риск потери 73 тысяч рабочих мест в Италии, но при этом обеспечит создание только 6000 вакансий в сфере производства электромобилей. Из 2200 производителей комплектующих, работающих в Италии, в результате выживут только 450. Заседание Европарламента, на котором будет обсуждаться запрет на продажу машин с ДВС к 2035 году, состоится на этой неделе. Производители спорткаров тоже ратуют за наличие гибридных альтернатив «чистокровным электромобилям» — Lamborghini считает возможным использовать для заправки таких машин синтетическими видами топлива. Toyota также предлагает использовать модифицированные ДВС для работы на водородном топливе, чтобы сохранить существующую производственную экосистему в Японии.