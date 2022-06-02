Объёмы производства смартфонов Samsung упали в мае на 20 %

За май текущего года компания Samsung выпустила порядка 12 млн смартфонов. Это на 20 % меньше, чем в аналогичном месяце 2021 года, причём объёмы производства за первые четыре месяца 2022 года тоже ниже, чем в аналогичном периоде прошлого года.

Если тенденция сохранится, компании не удастся добиться даже скорректированных объёмов выпуска. По имеющимся данным, Samsung уже снизила прогноз выпуска с 320 млн до 280 млн единиц. Как сообщает южнокорейское издание The Elec, в Samsung планируют выпустить в текущем году порядка 240 млн смартфонов самостоятельно, а производство остальных отдать на аутсорс контрактным производителям.

Известно, что с января по апрель южнокорейский гигант выпустил порядка 80 млн смартфонов, но клиентам пока поставлены далеко не все партии. По некоторым данным, влияние на объёмы поставок оказали события на Украине и санитарные ограничения, вызванные вспышкой COVID-19 в Китае.

Известно, что в июне Samsung намерена снова увеличить производство — до 20 млн экземпляров. При этом в третьем квартале компания рассчитывает выпускать порядка 15 млн штук ежемесячно. Несмотря на падение объёмов поставок, Samsung планирует сохранить уровень производства своих флагманских серий вроде моделей Galaxy S22.