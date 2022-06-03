Создатели кошачьего приключения Stray подтвердили дату выхода и открыли предзаказы в Steam

Издательство Annapurna Interactive и студия-разработчик BlueTwelve в рамках июньского выпуска State of Play подтвердили дату выхода своего кошачьего приключения Stray.

Напомним, изначально Stray планировалась к релизу в 2021-м, потом — в первые месяцы 2022-го, а до недавнего времени — летом 2022-го. При этом на прошлой неделе в базе данных PlayStation обнаружили конкретный день — 19 июля.

Как стало известно, Stray действительно поступит в продажу 19 июля для PC (Steam), PS4 и PS5. В сервисе Valve уже стартовали предзаказы (630 рублей), а на консолях PlayStation игра будет доступна подписчикам PS Plus Extra и Premium.

Обнародованный по случаю анонса полутораминутный трейлер Stray демонстрирует новую для зрителей область — построенную вокруг огромного резервуара деревню — и подчёркивает особенности вертикального дизайна уровней.

События Stray развернутся в гибнущем кибергороде, откуда предстоит вырваться потерявшемуся и одинокому бродячему коту. История игры (тогда под кодовым названием HK Project) началась ещё семь лет назад.