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Foxconn подтвердила кибератаку на производство в Мексике, вымогатели использовали «криптовирус» LockBit и требуют выкуп

Производитель электроники Foxconn подтвердил, что один из его мексиканских заводов пострадал в конце мая от атаки с использованием программы-вымогателя. Компания не сообщила, какая из хакерских групп взяла ответственность за преступление, но известно, что использован известный шифровальщик LockBit, часто используемый злоумышленниками.

Источник изображения: Kaspersky

Источник изображения: Kaspersky

Foxconn имеет в Мексике три завода, выпускающих компьютеры, LCD-телевизоры, смартфоны и другую электронику. По имеющимся данным, пострадал завод в Тихуане, являющийся хабом, критически важным для поставок электроники в Калифорнию — штат является одним из главных потребителей электроники в США.

В Foxconn утверждают, что общее воздействие на деятельность компании будет минимальным и восстановление данных произойдёт в соответствии с ранее утверждённым планом. Завод уже постепенно возвращается к нормальной работе.

Операторы «криптовируса» LockBit объявили об атаке 31 мая, угрожая опубликовать украденную информацию в случае, если Foxconn не заплатит выкуп к 11 июня. Это означает, что злоумышленники ещё надеются достичь договорённости с Foxconn. Размер выкупа неизвестен, но должен быть довольно большим — обычно жертвами становятся крупные компании, готовые расстаться с более крупными суммами во избежание больших убытков.

Источник изображения: KELA

Источник изображения: KELA

Пока вымогатели не обнародовали, какими именно данными они располагают. Поскольку Foxconn выпускает всевозможную потребительскую электронику для разных брендов, операторы LockBit могут получить ценную конфиденциальную документацию о самых популярных моделях.

Foxconn пострадала от действий киберпреступников уже второй раз менее чем за два года. В декабре 2020 была организована атака на завод в Сьюдад-Хуаресе. Тогда неизвестные требовали выкуп в размере $34 млн.

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Рубрики: Новости Software, Новости сети, вирусы, трояны, уязвимости в ПО, вопросы безопасности, программное обеспечение, Шифрование и защита данных,
Теги: foxconn, lockbit, мексика, безопасность данных, сша
foxconn, lockbit, мексика, безопасность данных, сша
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