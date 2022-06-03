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Власти Нью-Йорка ввели мораторий на майнинг биткоинов

Сенат штата Нью-Йорк принял закон, запрещающий открытие новых майнинговых ферм, работающих на углеродной энергии. Эта инициатива, которая также инициирует исследование воздействия ферм для майнинга на окружающую среду, была принята Государственной ассамблеей штата в начале этого года. После одобрения сенатом законопроект был направлен на утверждение губернатору Кэти Хокул (Kathy Hochul).

Источник изображения: Jakub Porzycki / NurPhoto / Getty Images

Источник изображения: Jakub Porzycki / NurPhoto / Getty Images

После того, как в прошлом году власти Китая ввели серьёзные ограничения на добычу криптовалюты, крупные майнинговые фермы переехали в другие страны, среди которых США стали одним из наиболее привлекательных мест. В штате Нью-Йорк значительная часть энергии вырабатывается гидроэлектростанциями. Кроме того, на территории штата немало заброшенных заводов, которые работают на ископаемом топливе и подходят для размещения оборудования для майнинга. Всё это быстро сделало Нью-Йорк одним из центров по добыче биткоинов.

Возвращение в эксплуатацию промышленных объектов, работающих на угле, вызвало негативную реакцию со стороны местных жителей и защитников окружающей среды. Они обеспокоены тем, что заводы, которые снова работают благодаря биткоину, нанесут ущерб окружающей среде и подорвут усилия государства по борьбе с изменением климата. Одобренный сенатом законопроект предполагает введение двухлетнего моратория на открытие новых майнинговых ферм на особенно энергоёмком алгоритме proof-of-work. Этот алгоритм лежит в основе двух крупнейших криптовалют — биткоина и Ethereum.

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Рубрики: Новости Software, Новости сети,
Теги: майнинг, биткоин, криптовалюта, сша
майнинг, биткоин, криптовалюта, сша
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