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В Сеть утекли секретные изображения бойцов Street Fighter 6

После презентации файтинга Street Fighter 6 случилось непредвиденное: список и изображения бойцов утекли в Сеть раньше времени. Так, стало известно, что восемь Воинов мира из Street Fighter II появятся в новой игре, также вернутся другие персонажи. Capcom заметила утечку, но поблагодарила за положительный отклик.

Источник изображений: twitter.com/Knoebelbroet

Источник изображений: twitter.com/Knoebelbroet

Первоисточник утечки неизвестен — изображения разошлись по социальным сетям и форумам в одночасье. На них, помимо Воинов мира, фанаты узнали Камми и Ди Джея из Super Street Fighter II, Акуму из Super Street Fighter II Turbo, Юри из Super Street Fighter IV, а также Эда и Рашида из Street Fighter V.

Изображение утёкших бойцов Street Fighter 6
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изображения (5)

Новыми же персонажами будут боец из Мексики по имени Лили, боец с дредами из Америки по имени Кимберли и когтистый боец из Китая по имени А.К.И. Новая утечка подтверждает более раннюю. Несколько месяцев назад пользователь Reddit DasVergeben описал внешний вид героев.

Capcom уже отреагировала на утечку. Компания написала в Twitter: «Как жители Метро-Сити, мы все видели то, что не должны были видеть, но мы все в одной лодке. Мы ценим все положительные реакции. Спасибо за поддержку!»

Источник изображения: twitter.com/streetfighter

Источник изображения: twitter.com/streetfighter

Вчера Capcom провела презентацию Street Fighter 6 в рамках мероприятия State of Play. Компания представила трейлер и скриншоты игры, а также рассказала некоторые подробности.

Street Fighter 6 выйдет на ПК, PlayStation 4, Xbox Series X/S и PlayStation 5 в 2023 году.

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Рубрики: Новости Software, игры, ПК, Боевик, Xbox, PlayStation,
Теги: street fighter 6, capcom, файтинг, утечка
street fighter 6, capcom, файтинг, утечка
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