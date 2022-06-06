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HD Hyundai первой в мире применила систему автономной навигации в ходе трансокеанского рейса огромного газового танкера

Подразделение HD Hyundai — компания Hyundai Heavy Industries, организовала первый в мире трансокеанский поход большого танкера-газовоза, использовавшего технологию автономной навигации, практически не требующую вмешательства людей в управление на протяжении путешествия протяжённостью несколько тысяч километров.

Источник изображения: HD Hyundai/Avikus

Источник изображения: HD Hyundai/Avikus

Компания Avikus, полностью принадлежащая южнокорейскому кораблестроителю, успешно протестировала автономную навигационную систему, соответствующую классу Level 2 — HiNAS 2.0 управляла танкером-газовозом (LNG) Prism Courage площадью около 180 тыс. м2.

В ходе эксперимента корабль прошёл половину расстояния в 20 тыс. км в автономном режиме в ходе месячного морского рейса из Фрипорта на южном побережье Мексиканского залива в южнокорейский терминал Boryeong. Оператором рейса выступала SK Shipping, подразделение многопрофильного концерна SK Group.

По словам представителей Avikus, в дальнейшем планируется внедрять автономные системы класса Level 2 не только на коммерческих грузовых кораблях, но и на малотоннажных развлекательных яхтах. Пока прошедший тестирование корабль имел экипаж на борту, но люди совершенно не вмешивались в работу автоматики судна на протяжении всех 10 тыс. км автономной навигации.

По прогнозам консалтинговой компании Acute Market Reports, рынок кораблей с системами автономного управления и связанного оборудования будет расти приблизительно на 12,6 % ежегодно и в 2028 году достигнет $235,7 млрд. Не так давно контейнеровозу Suzaku удалось пройти 790 км в автономном режиме, но корабль курсировал, не удаляясь от берегов Японии.

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Рубрики: Новости Hardware, автомобили, мотоциклы, транспортные средства, рынок IT, мероприятия и события IT-индустрии, выставки, форумы, интересности из мира хай-тек, Искусственный интеллект, машинное обучение, нейросети,
Теги: hyundai, avikus, автономнное судно, корабль
hyundai, avikus, автономнное судно, корабль
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