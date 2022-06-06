Следующим проектом от создателей обновлённой Quake может стать ремастер оригинальной Unreal

Руководитель Nightdive Studios Стивен Кик (Stephen Kick) у себя в микроблоге обмолвился, что после выпуска ремастера оригинальной Quake студия хотела бы взяться за обновление культового шутера от первого лица Unreal.

По словам Кика, вслед за выходом осовремененной Quake гейм-дизайнер Клифф Блезински (Cliff Bleszinski) обратился к действующему гендиректору Epic Games Тиму Суини (Tim Sweeney) с просьбой.

Гейм-дизайнер оригинальной Unreal попросил Суини предоставить Nightdive возможность взяться за ремастер культового шутера. Всем желающим увидеть такое развитие событий Кик посоветовал дать знать об этом руководителю Epic.

Чем закончился разговор Блезински со Суини, неизвестно, но гейм-дизайнер раскрывать карты не спешит: «По юридическим причинам ничего говорить не буду». Гендиректор Epic Games ситуацию пока не комментировал.

Оригинальная Unreal дебютировала в мае 1998 года на ПК. Серия Unreal известна прежде всего за свой мультиплеер, но первая часть включала и масштабную однопользовательскую кампанию.