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Следующим проектом от создателей обновлённой Quake может стать ремастер оригинальной Unreal

Руководитель Nightdive Studios Стивен Кик (Stephen Kick) у себя в микроблоге обмолвился, что после выпуска ремастера оригинальной Quake студия хотела бы взяться за обновление культового шутера от первого лица Unreal.

Источник изображения: Epic Games

Источник изображения: Epic Games

По словам Кика, вслед за выходом осовремененной Quake гейм-дизайнер Клифф Блезински (Cliff Bleszinski) обратился к действующему гендиректору Epic Games Тиму Суини (Tim Sweeney) с просьбой.

Гейм-дизайнер оригинальной Unreal попросил Суини предоставить Nightdive возможность взяться за ремастер культового шутера. Всем желающим увидеть такое развитие событий Кик посоветовал дать знать об этом руководителю Epic.

Источник изображения: Twitter (Cliff Bleszinski)

Источник изображения: Twitter (Cliff Bleszinski)

Чем закончился разговор Блезински со Суини, неизвестно, но гейм-дизайнер раскрывать карты не спешит: «По юридическим причинам ничего говорить не буду». Гендиректор Epic Games ситуацию пока не комментировал.

Оригинальная Unreal дебютировала в мае 1998 года на ПК. Серия Unreal известна прежде всего за свой мультиплеер, но первая часть включала и масштабную однопользовательскую кампанию.

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Рубрики: Новости Software, игры, ПК, Шутер,
Теги: unreal, epic games, nightdive studios, шутер
unreal, epic games, nightdive studios, шутер
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