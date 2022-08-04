К киберпанковому ролевому экшену The Ascent выпустят дополнение Cyber Heist

Издательство Curve Games и разработчики из шведской студии Neon Giant представили дополнение Cyber Heist к своему киберпанковому ролевому экшену The Ascent. Тизер аддона отметился в микроблоге игры ещё несколько дней назад по случаю её первой годовщины.

Дополнение добавит в The Ascent новое оружие, локации, а также основные и побочные миссии. Действие Cyber Heist будет происходить после событий оригинальной игры. Бывший работодатель главного героя Кира наймёт его на сверхсекретную работу и отправит в незнакомую аркологию (футуристичный мегаполис), принадлежащую компании Malhorst-Gelb Group.

Крупные задания и побочные миссии Cyber Heist можно будет выполнять как в одиночку, так и в кооперативе (так было и в оригинале). Арсенал протагониста пополнился усовершенствованным оружием ближнего боя, которое впервые появилось в игре.

Cyber Heist выйдет 18 августа на PC (Steam, Microsoft Store), PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series X и S. Параллельно с дополнением издательство Curve Games выпустит The Ascent в издании Cyber Edition, которое включает базовую игру, аддон Cyber Heist, а также наборы CyberSec и Cyber Warrior.