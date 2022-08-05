«Роскосмос» заявила, что Россия может остаться в проекте МКС вплоть до 2030 года

Исполнительный директор государственной корпорации «Роскосмос» по пилотируемым программам Сергей Крикалев прокомментировал возможный выход России из проекта Международной космической станции (МКС).

Напомним, ранее генеральный директор «Роскосмоса» Юрий Борисов сообщил, что Россия намерена свернуть деятельность на МКС после 2024 года. Связано это в том числе с тем, что основным приоритетом станет строительство Российской орбитальной служебной станции (РОСС). Позднее появилась информация, что Россия может продолжить летать на МКС до 2028 года или даже дольше.

Господин Крикалев, в свою очередь, заявил, что окончательные сроки выхода России из проекта МКС зависят от состояния самого орбитального комплекса. Дело в том, что после 2024 года возможны лавинообразные процессы, связанные с выходом из строя различной аппаратуры в модулях МКС.

«Что касается заявления про 2024 год — ну это особенности перевода, но то, что было сказано про выход России после 2024 года, это означает, что до 2024 года никаких резких шагов не будет. И 2025 год — после 2024 года, 2028-й — это тоже после 2024 года, и 2030 год. Конкретное решение по выходу будет приниматься, исходя из её [МКС] технического состояния», — заявил Сергей Крикалев.

О том, что техническое состояние станции оставляет желать лучшего, говорит и Юрий Борисов: «Сегодня время, которое тратят наши космонавты, включая американских астронавтов, на поиск возможных неисправностей и на их устранение, начинает превышать все разумные пределы. Это делается в ущерб научным исследованиям. Более того, станции уже 24 года и ряд комплектующих, агрегатов, которые требуется по тем или иным причинам менять, сегодня может быть даже сложно воспроизвести, потому что кооперация, которая начинала работать на старте, могла поменяться, и технология за это время поменялась. И не всегда можно один в один повторить тот прибор. Просто может не быть той элементной базы или чего-то ещё».