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«Роскосмос» заявила, что Россия может остаться в проекте МКС вплоть до 2030 года

Исполнительный директор государственной корпорации «Роскосмос» по пилотируемым программам Сергей Крикалев прокомментировал возможный выход России из проекта Международной космической станции (МКС).

Источник изображений: «Роскосмос»

Источник изображений: «Роскосмос»

Напомним, ранее генеральный директор «Роскосмоса» Юрий Борисов сообщил, что Россия намерена свернуть деятельность на МКС после 2024 года. Связано это в том числе с тем, что основным приоритетом станет строительство Российской орбитальной служебной станции (РОСС). Позднее появилась информация, что Россия может продолжить летать на МКС до 2028 года или даже дольше.

Господин Крикалев, в свою очередь, заявил, что окончательные сроки выхода России из проекта МКС зависят от состояния самого орбитального комплекса. Дело в том, что после 2024 года возможны лавинообразные процессы, связанные с выходом из строя различной аппаратуры в модулях МКС.

«Что касается заявления про 2024 год — ну это особенности перевода, но то, что было сказано про выход России после 2024 года, это означает, что до 2024 года никаких резких шагов не будет. И 2025 год — после 2024 года, 2028-й — это тоже после 2024 года, и 2030 год. Конкретное решение по выходу будет приниматься, исходя из её [МКС] технического состояния», — заявил Сергей Крикалев.

О том, что техническое состояние станции оставляет желать лучшего, говорит и Юрий Борисов: «Сегодня время, которое тратят наши космонавты, включая американских астронавтов, на поиск возможных неисправностей и на их устранение, начинает превышать все разумные пределы. Это делается в ущерб научным исследованиям. Более того, станции уже 24 года и ряд комплектующих, агрегатов, которые требуется по тем или иным причинам менять, сегодня может быть даже сложно воспроизвести, потому что кооперация, которая начинала работать на старте, могла поменяться, и технология за это время поменялась. И не всегда можно один в один повторить тот прибор. Просто может не быть той элементной базы или чего-то ещё».

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Рубрики: Новости Hardware, на острие науки, космос, российская наука и промышленность,
Теги: мкс, космос, наука, россия, роскосмос
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