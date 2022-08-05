Видео: первые 15 минут симулятора Two Point Campus про строительство и управление университетом

Издательство Sega и разработчики из британской Two Point Studios представили большое геймплейное видео своего симулятора строительства и управления университетом Two Point Campus. Ролик, размещённый на YouTube-канала издания IGN, демонстрирует первые 15 минут игры.

Практически весь запечатлённый в свежем материале геймплей посвящён процессу строительства учебного корпуса университета. Журналисты IGN успели за отведённое время сделать планировку здания, открыть учебную аудиторию, организовать библиотеку с комнатой отдыха и снабдить все помещения необходимой мебелью.

Two Point Campus поступит в продажу 9 августа, поскольку ещё в апреле разработчики и издатель объявили о вынужденном переносе релиза с 17 мая. Дополнительное время было потрачено на оптимизацию и доведение до ума версий для всех целевых платформ.

Two Point Campus создаётся для PC (Steam, Microsoft Store), PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series X и S, а также Nintendo Switch. Игра предложит обустроить университет, выбирать курсы, нанимать профессоров, изучать студентов и удовлетворять их нужды.