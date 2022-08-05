TSMC заявила, что расширение 3-нм идёт по плану

Компания TSMC прокомментировала вчерашний отчёт аналитиков из TrendForce, в котором говорилось, что тайваньский производитель вынужден пересмотреть свои планы по расширению мощностей для выпуска продукции по 3-нм технологическим нормам. Связано это якобы с планами Intel по переносу выпуска чипов Meteor Lake.

Во вчерашнем отчёте TrendForce утверждалось, что Intel якобы решила перенести c конца 2022-го на конец 2023-го года запуск массового производства процессоров Meteor Lake. Они будут состоять из нескольких кристаллов, и кристаллы встроенных GPU будут выполнены именно по 3-нм техпроцессу TSMC.

«TSMC не комментирует вопросы, связанные с бизнесом наших индивидуальных клиентов. Наш проект по расширению производственных мощностей продвигается согласно графику», — сообщил представитель компании TSMC изданию Economic Daily.

Между тем компания Intel ещё раньше в рамках своего финансового отчёта заявила, что процессоры Intel Core 14-го поколения с кодовым именем Meteor Lake станут доступны в следующем году. «В 2023 году мы начнём поставки наших первых дезагрегированных процессоров — Meteor Lake, — использующих техпроцесс Intel 4. Они отлично себя показывают в наших лабораториях и в лабораториях наших клиентов», — заявил глава компании Пэт Гелсингер (Pat Gelsinger) в рамках финансового отчёта за второй квартал текущего года.

Получается, что речи о выпуске Meteor Lake в 2022 году уже действительно не идёт, так что данные TrendForce о переносе их выхода на 2023-й действительно имеют основания. Но на планы TSMC это никак не повлияет.