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Больше всего в Европе бюджетных средств на НИОКР выделяется в Швейцарии, Норвегии и Люксембурге

Евростат отчитался об объёмах бюджетных средств в Европе и Европейском союзе, выделяемых на разработки и исследования (НИОКР). Данные представлены за 2021 год и прослежены с 2011 года. НИОКР занимают центральное место во многих европейских и национальных стратегиях, направленных на повышение конкурентоспособности экономики государства и благосостояния его граждан.

Источник изображения: Eurostat

Источник изображения: Eurostat

Данные свидетельствуют, что в 2021 году объём государственных бюджетных ассигнований на НИОКР в ЕС составил €109,250 млрд, что эквивалентно 0,75 % ВВП Европейского союза. За год объём финансирования вырос на 6 % с €102,791 млрд. За десять лет с 2011 года ассигнования на НИОКР выросли на 35 % с €81,139 млрд.

В среднем по ЕС выделение средств на НИОКР в 2021 году составило €244 на человека. Это также на 33 % больше, чем в 2011 году (€184 на человека). Самый высокий уровень финансирования отмечен в Люксембурге — €689 на человека, за которым следуют Дания (€530) и Германия (€471). Лидерами в Европе по бюджету на НИОКР остаются две страны, не входящие в ЕС — это Швейцария и Норвегия.

Источник изображения: Eurostat

Источник изображения: Eurostat

На противоположной стороне шкалы разместились Румыния (€19 на человека), Болгария (€24), Латвия (€45) и Венгрия (€60). При этом эти и подобные страны со скромными бюджетами на НИОКР активно наращивают финансирование все последние десять лет. Так, лидером по росту бюджета стала Латвия: с €14 в 2011 года до €45 в 2021 году. За ней идут Греция (с €58 до €152) и Венгрия (с €30 до €60). Единственной страной с отрицательным ростом бюджета на НИОКР стала Испания, где за десять лет бюджет сократился со €155 до €152 на человека.

По доли ВВП, которую в ЕС страны тратят на НИОКР, лидирует Германия с 1,1 % в 2021 году. Швейцария тратит на НИОКР 0,99 % ВВП. Для сравнения, бюджет США на НИОКР составил в 2021 году 0,79 % ВВП, а Южной Кореи — 1,33 %, что стало рекордным показателем в мире.

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Рубрики: Новости Hardware, на острие науки, финансовые новости и аналитика,
Теги: аналитика, статистика, европейцы, инвестиции, наука
аналитика, статистика, европейцы, инвестиции, наука
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