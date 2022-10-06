Придётся набраться терпения: CD Projekt раскрыла примерные сроки разработки следующей The Witcher

Президент и генеральный директор CD Projekt Адам Кичиньский (Adam Kicinski) в рамках разговора с инвесторами ответил на вопрос, когда игроки могут ждать первую часть из новой трилогии The Witcher.

Напомним, Polaris (кодовое название проекта) была представлена в марте и с тех пор успела перейти на стадию предпроизводства. Впервые в истории серии игра создаётся на движке Unreal Engine 5.

По словам Кичиньского, так как CD Projekt RED нужно потратить время на освоение Unreal Engine 5 и закладывание технологических основ будущей трилогии, Polaris потребует «дополнительных усилий».

В то же время разработка второй и третьей игр в новой трилогии The Witcher, уверяет Кичиньский, будет «намного более плавной». Сиквел и триквел планируют выпустить в течение шести лет с релиза Polaris.

Таким образом, на каждое из двух продолжений Polaris собираются потратить в среднем около трёх лет. На вопрос, логично ли полагать, что первая часть грядущей саги потребует больше времени на создание, Кичиньский ответил утвердительно.

Старший вице-президент CD Projekt по развитию бизнеса Михал Новаковский (Michał Nowakowski) добавил, что в прошлом разработка новой технологии параллельно с игрой занимала у CDPR четыре−пять лет, однако с Polaris ситуация может быть иной.

Другими словами, релиз Polaris придётся ждать как минимум до 2025 года (а то и дольше). Проект представляет собой масштабную ролевую игру в открытом мире. В создании задействовано более 150 сотрудников CD Projekt RED.