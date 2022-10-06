Эксперимент, очевидно, неудачный: Blizzard снимет требование привязки номера телефона с игроков Overwatch 2, но не всех

Издатель и разработчик Blizzard Entertainment в публикации на своём форуме прокомментировал проблемный запуск раннего доступа условно-бесплатного командного шутера Overwatch 2 и очертил план по исправлению ситуации.

Напомним, на старте Overwatch 2 подверглась нескольким крупным DDoS-атакам, а игроки столкнулись с обрывами соединения, трудностями при подключении (очереди на вход растягивались до 50 тыс. человек) и пропажей косметических предметов.

Кроме того, вскоре после релиза абоненты тарифов с предоплатой пожаловались, что не могут привязать номер телефона к своему аккаунту Battle.net — обязательное условие для игры в Overwatch 2, которое касается и пользователей первой части.

В свете последних событий Blizzard решила отказаться от обязательной привязки номера телефона для «большинства существующих игроков Overwatch». Речь идёт о всех, кто играл с 9 июня 2021 года. Изменение вступит в силу 7 октября.

Новые игроки при этом от процедуры не освобождаются: Blizzard всё ещё уверена, что система SMS Protect поможет защитить сообщество от читеров и снизить уровень токсичности.

Что касается технической составляющей, то Blizzard упростила процесс создания очереди на вход в Overwatch 2 (во избежание попадания игрока сразу в две цепочки) и работает над дальнейшей оптимизацией системы.

Кроме того, разработчики продолжают трудиться над повышением стабильности и бороться с перегрузкой базы данных игроков путём добавления в неё новых узлов. Задача требует аккуратного подхода, поэтому быстро ситуация не исправится.

Также Blizzard заверила, что решает проблемы с пропажей предметов и/или прогресса (на самом деле потеряно ничего не было), а также некорректно заблокированными героями не для новых пользователей (обычно помогает повторный вход в игру).

Ранний доступ и первый сезон Overwatch 2 стартовали 4 октября на PC (Battle.net), PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series X и S, а также Nintendo Switch. Обещают регулярные сезонные обновления и боевой пропуск вместо лутбоксов.