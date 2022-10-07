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Google сосредоточилась на улучшении ИИ-возможностей чипа Tensor G2 для Pixel 7, а не общей производительности

Google накануне анонсировала обновлённый дуэт смартфонов Pixel и смарт-часы Pixel Watch. Последние работают на процессоре Samsung Exynos, а вот смартфон снова получили собственный процессор Google Tensor, но уже второго поколения. Главным преимуществом Tensor G2 перед чипом первого поколения стала более эффективная работа с задачами на основе алгоритмов искусственного интеллекта (ИИ).

Источник изображения: store.google.com

Источник изображения: store.google.com

Аппаратные изменения по большей части эволюционные: новинка получила те же два сверхпроизводительных ядра Arm Cortex X1, два производительных Cortex-A78 (в Tensor G1 были A76), а также квартет экономичных Cortex-A55, которые присутствовали и в прошлогоднем процессоре. Тактовая частота некоторых ядер увеличилась, но в остальном это тот же набор, что использовался в смартфонах Pixel 6. Кроме того, здесь новая графическая подсистема: на смену Arm Mali-G78 пришла более мощная Mali-G710.

Основное внимание Google, по всей вероятности, уделила той части платформы, которая разрабатывается самой компанией — тензорным ядрам, отвечающим за работу с алгоритмами ИИ. Всех подробностей компания пока не привела, однако отметила, что система Tensor G2 получила «собственный TPU нового поколения» — в отдельных задачах он работает на 60 % быстрее и на 20 % эффективнее. В частности, двукратно ускорилась работа функций коррекции освещённости Night Sight, резкости Face Unblur и интеллектуального масштабирования Super Res (до 30-кратного увеличения у Pixel 7 Pro).

Эволюционные изменения процессора — это не всегда плохо, уверены журналисты ресурса TechCrunch, потому что инженеры Google теперь больше знают о его особенностях. И если учесть, что новые телефоны предлагают до 72 часов автономной работы, такой компромисс вполне допустим. Как и чип безопасности Titan M2, в неизменном виде перекочевавший в Pixel 7 из прошлогодних моделей.

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Рубрики: Новости Hardware, процессоры, мобильные телефоны, смартфоны, сотовая связь, коммуникаторы, КПК,
Теги: google, tensor, pixel
google, tensor, pixel
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