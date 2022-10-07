В сентябре рост выручки TSMC замедлился — это подтверждает спад всей отрасли

Тайваньская компания TSMC остаётся флагманом рынка услуг по контрактному производству чипов, поэтому динамика её финансовых показателей способна демонстрировать, насколько макроэкономические проблемы влияют на отрасль в целом. В сентябре рост выручки TSMC в годовом сравнении составил только 36,4 %, однако в сумме с двумя предыдущими месяцами квартальная выручка должна вполне уложиться в диапазон собственных прогнозов компании.

Опубликованный ранее на сайте TSMC прогноз гласит, что в третьем квартале выручка в долларовом эквиваленте уложится в диапазон от $19,8 до $20,6 млрд, норма прибыли будет варьироваться от 57,5 до 59,5 %, а норма операционной прибыли — от 47 до 49 %. В сентябре выручка TSMC выросла в годовом сравнении на 36,4 % до 208,248 млн новых тайваньских долларов, что примерно соответствует $6,6 млрд. Получается, что за три месяца минувшего квартала компания выручила где-то $19,4 млрд по текущему курсу обмена, лишь слегка недотянув до нижней границы собственного прогноза.

Что характерно, прирост выручки в сентябре оказался самым скромным среди всех месяцев третьего квартала. В июле выручка выросла на 49,9 %, в августе на 58,7 %, а в сентябре всё ограничилось 36,4 %. Это закономерно, если ориентироваться на динамику финансовых показателей других участников рынка полупроводниковых компонентов. К концу лета макроэкономические факторы начали негативно сказываться даже на тех сегментах рынка, которые до этого демонстрировали высокую устойчивость к глобальным потрясениям 2022 года. Последовательно выручка TSMC в сентябре снизилась на 4,5 %. За первые девять месяцев текущего года выручка компании выросла на 42,6 % до $51,8 млрд в пересчёте по текущему курсу. Подробный квартальный отчёт TSMC будет опубликован через неделю.