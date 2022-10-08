Дополнительные экспортные ограничения США не смогут ухудшить положение NVIDIA на китайском рынке

Для компании NVIDIA главным нововведением американских властей в отношении торговли с Китаем стало ограничение на поставку компонентов, позволяющих создавать суперкомпьютерные системы, способные выдавать более 100 петафлопс с площади не более 600 м2. По словам представителей NVIDIA, такое правило существенно не ухудшит положение компании по сравнению с предыдущим этапом экспортных ограничений.

В прошлом месяце, напомним, руководству NVIDIA пришлось признать, что запрет на поставку в Китай ускорителей вычислений с уровнем производительности выше A100 лишит её примерно $400 млн выручки. В дальнейшем компания добилась от американских властей разрешения на продолжение поставок в Китай ускорителей A100 до марта 2023 года, а ускорителей H100 — до сентября того же года. Таким образом, после введения дополнительных ограничений на этой неделе положение NVIDIA не сможет существенным образом ухудшиться, как дают понять представители компании.

Основатель NVIDIA Дженсен Хуанг (Jensen Huang) во время своего недавнего выступления заявил, что даже после сентябрьской волны санкций китайский рынок продолжит делать существенный вклад в выручку компании. На этой неделе также стало известно о решении NVIDIA ликвидировать официальное представительство в России, предложив сотрудникам возможность переезда в другую страну с сохранением рабочего места. Весной руководство NVIDIA оценивало степень влияния российского рынка на совокупную выручку компании буквально в единицы процентов, причём игровое направление для этого поставщика графических решений было более важным, чем серверное.