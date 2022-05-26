NVIDIA заявила, что российский рынок давал ей всего 2 % выручки

Последовательное снижение выручки, которое ожидается руководством NVIDIA в текущем квартале, вызвало падение курса акций самой компании почти на 7 %, но одновременно выступило катализатором снижения курса акций конкурирующей AMD на пару процентов. Прекращение поставок продукции на российский рынок окажет влияние на выручку NVIDIA, но катастрофическим его назвать нельзя.

Как уже подчёркивалось сегодня, во втором квартале NVIDIA рассчитывает выручить не более $8,1 млрд. Совокупное влияние локдаунов в Китае и событий на территории Украины выразится в утрате компанией возможности выручить около $500 млн по итогам второго квартала. Из этой суммы $100 млн придутся на упущенную выручку от поставок серверных компонентов конкретно в Россию, а $400 млн распределятся по игровым сегментам Китая и РФ в каком-то соотношении, которое не раскрывается.

Впрочем, если исходить из комментариев финансового директора Колетт Кресс (Colette Kress) по поводу влияния российского рынка в целом на совокупную выручку NVIDIA, то исторически соответствующая доля не превышала 2 %. Если вычислить пропорцию от прогнозируемых во втором квартале $8,1 млрд, то получится около $162 млн упущенной именно на российском рынке выручки. Основная её часть, надо полагать, придётся на серверный сегмент ($100 млн), тогда около $62 млн достанется игровому сегменту. Фактически, в этом отношении NVIDIA будет сильнее зависеть от китайского рынка, чем от российского.

При этом представители компании подчёркивают, что локдауны в Китае влияют не только на способность партнёров компании производить продукцию NVIDIA, но и на внутренний спрос. Пандемия и самоизоляция только на первых этапах стимулировали людей покупать игровые решения, сейчас они больше озабочены приобретением товаров первой необходимости. Так или иначе, NVIDIA рассчитывает, что по мере снятия санитарных ограничений в Китае спрос в игровом сегменте вернётся в нормальное русло.

Колетт Кресс также добавила, что доля России в выручке NVIDIA в игровом сегменте исторически слегка превышала 2 %. Можно предположить, что в среднесрочной перспективе данный вид бизнеса пострадает от прекращения поставок продукции в РФ сильнее, чем серверный.