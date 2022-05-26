3DNews Технологии и рынок IT. Новости финансовые новости и аналитика NVIDIA заявила, что российский рынок дав...
Новости Hardware
Самое интересное в обзорах

NVIDIA заявила, что российский рынок давал ей всего 2 % выручки

Последовательное снижение выручки, которое ожидается руководством NVIDIA в текущем квартале, вызвало падение курса акций самой компании почти на 7 %, но одновременно выступило катализатором снижения курса акций конкурирующей AMD на пару процентов. Прекращение поставок продукции на российский рынок окажет влияние на выручку NVIDIA, но катастрофическим его назвать нельзя.

Источник изображения: NVIDIA

Источник изображения: NVIDIA

Как уже подчёркивалось сегодня, во втором квартале NVIDIA рассчитывает выручить не более $8,1 млрд. Совокупное влияние локдаунов в Китае и событий на территории Украины выразится в утрате компанией возможности выручить около $500 млн по итогам второго квартала. Из этой суммы $100 млн придутся на упущенную выручку от поставок серверных компонентов конкретно в Россию, а $400 млн распределятся по игровым сегментам Китая и РФ в каком-то соотношении, которое не раскрывается.

Впрочем, если исходить из комментариев финансового директора Колетт Кресс (Colette Kress) по поводу влияния российского рынка в целом на совокупную выручку NVIDIA, то исторически соответствующая доля не превышала 2 %. Если вычислить пропорцию от прогнозируемых во втором квартале $8,1 млрд, то получится около $162 млн упущенной именно на российском рынке выручки. Основная её часть, надо полагать, придётся на серверный сегмент ($100 млн), тогда около $62 млн достанется игровому сегменту. Фактически, в этом отношении NVIDIA будет сильнее зависеть от китайского рынка, чем от российского.

При этом представители компании подчёркивают, что локдауны в Китае влияют не только на способность партнёров компании производить продукцию NVIDIA, но и на внутренний спрос. Пандемия и самоизоляция только на первых этапах стимулировали людей покупать игровые решения, сейчас они больше озабочены приобретением товаров первой необходимости. Так или иначе, NVIDIA рассчитывает, что по мере снятия санитарных ограничений в Китае спрос в игровом сегменте вернётся в нормальное русло.

Колетт Кресс также добавила, что доля России в выручке NVIDIA в игровом сегменте исторически слегка превышала 2 %. Можно предположить, что в среднесрочной перспективе данный вид бизнеса пострадает от прекращения поставок продукции в РФ сильнее, чем серверный.

Источник:

Если вы заметили ошибку — выделите ее мышью и нажмите CTRL+ENTER.
Материалы по теме
Квартальная выручка NVIDIA выросла на 46 % до рекордных $8,29 млрд, лидировал серверный сегмент
NVIDIA сократила приём на работу в связи с инфляцией и сложной экономической ситуацией
Рынок почти очистился от перекупщиков видеокарт — потребители ушли в магазины
Квартальная прибыль Tencent сократилась вдвое — это худший результат с 2004 года
Эксперты увидели хорошие перспективы для промышленного майнинга в России. Среди плюсов: дешёвая энергия и холодный климат
Капитализация подразделения Baidu по разработке процессоров достигнет $2,5 млрд
Рубрики: Новости Hardware, серверы, кластеры, суперкомпьютеры, промышленные и многопроцессорные компьютеры, видеокарты, комментарии последних событий, финансовые новости и аналитика,
Теги: nvidia, видеокарты, финансы, аналитика
nvidia, видеокарты, финансы, аналитика
← В прошлое В будущее →
Самые обсуждаемые публикации
Обзор процессора Ryzen 7 5800X3D: финальная точка Socket AM4 155
Если не TeamViewer, то кот: почти два десятка аналогов популярного сервиса удалённого доступа 37
Обзор видеокарты SAPPHIRE TOXIC Radeon RX 6900 XT Limited Edition: альтернативный флагман 33
Songs of Conquest — песнь больших надежд. Предварительный обзор 17

© 1997-2022 Электронное периодическое издание "3ДНьюс" | свидетельство о регистрации СМИ Эл ФС 77-22224

выдано Федеральной Службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия

При цитировании документа ссылка на сайт с указанием автора обязательна. Полное заимствование документа является нарушением
российского и международного законодательства и возможно только с согласия редакции 3DNews.

Яндекс.Метрика

Система Orphus

window-new
Контакты Поиск Реклама О сайте
Soft
Hard
Тренды 🔥
Румыния приблизилась к началу строительства первого в Европе малого модульного реактора NuScale
Российские ретейлеры начали закупать электронику по параллельному импорту, но пока сторонятся техники Apple
Western Digital начала выплачивать компенсации владельцам дисков WD Red за тайное использование SMR-записи
В российский Steam начали возвращаться игры Sony, Microsoft, EA, Sega, Capcom, Rockstar, Techland и других компаний
Новый драйвер NVIDIA восстановил защиту от майнинга LHR на картах GeForce RTX 30-й серии, но ничего страшного в этом нет
Тестирование платформы цифрового рубля с реальными деньгами и клиентами начнётся раньше запланированного 2 ч.
Microsoft выпустила новую тестовую сборку Windows 11 с улучшениями учётных записей и исправлениями проблем 8 ч.
Российские пользователи стали намного меньше тратить денег в мобильных играх, но не по своей воле 8 ч.
ФАС прекратила антимонопольное дело о «колдунщиках» — «Яндекс» выполнила все требования 9 ч.
Гиперзвуковой самолёт и тематические миссии: к Microsoft Flight Simulator вышло бесплатное дополнение по мотивам «Топ Ган: Мэверик» 9 ч.
Журналисты Game Informer поделились новыми подробностями и скриншотами хоррора The Callisto Protocol 10 ч.
Совместные группы для представителей Орды и Альянса появятся в World of Warcraft через неделю 11 ч.
Инсайдер показал, как будет выглядеть карта новой Call of Duty: Warzone 11 ч.
Следующее крупное обновление добавит в Dune: Spice Wars мультиплеер и другие планы разработчиков по развитию игры 12 ч.
Первое платное дополнение к OlliOlli World получило геймплейный трейлер и дату выхода 13 ч.
Sony нарастит производство PlayStation 5 и расширит портфолио за счёт игр для ПК и смартфонов 29 мин.
NVIDIA пообещала представить преемника Ampere в игровом сегменте во втором полугодии 31 мин.
Квартальная выручка NVIDIA выросла на 46 % до рекордных $8,29 млрд, лидировал серверный сегмент 2 ч.
ASUS показала роутер RT-AXE7800 с шестью антеннами, Wi-Fi 6E и скоростью до 7800 Мбит/с 8 ч.
Новая статья: Обзор смартфона OnePlus 10 Pro: потеря идентичности 8 ч.
TCL спрогнозировала выход улучшенных PS5 Pro и Xbox Series в ближайшие два года 8 ч.
MSI анонсировала 34-дюймовый изогнутый QD-OLED-монитор с частотой обновления 175 Гц 9 ч.
Stellantis выплатит $300 млн штрафа по делу о подделке данных о выбросах дизельных автомобилей 9 ч.
Lexar представила внешние накопители SL660 BLAZE Gaming Portable SSD со скоростью чтения до 2000 Мбайт/с 11 ч.
Lucid отзовёт все вышедшие в 2022 году электромобили Air из-за проблем с проводкой 12 ч.