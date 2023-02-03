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Свежий прототип Tesla Cybertruck с треугольными зеркалами попал на видео в Калифорнии

В конце прошлого месяца глава Tesla Илон Маск (Elon Musk) дал понять, что даже если сборка электрических пикапов Cybertruck начнётся в середине этого года, то в массовых количествах они будут выпускаться лишь с 2024 года. Между тем, для внесения изменения в дизайн машины остаётся всё меньше времени, а потому по внешности свежих прототипов можно с высокой уверенностью судить о наружности серийных пикапов. Недавно один из прототипов был замечен в Пало-Альто в Калифорнии.

Источник изображения: Flavio Tronzano

Источник изображения: Flavio Tronzano

Один из очевидцев снял такую машину на видео, как поясняет ресурс Electrek, двигаясь непосредственно за ней по улицам этого калифорнийского города. Этот короткий ролик позволяет оценить работу задней светотехники. И габаритные огни, и стоп-сигналы выполнены в виде лаконичного вида прямоугольных красных секций по углам верхней части заднего борта. По всей видимости, данный экземпляр пикапа оснащён работоспособной сдвижной крышкой грузового отсека, напоминающей по принципу действия рольставни.

Источник видео: Flavio Tronzano

Другая деталь, привлекающая опытный взор наблюдателя — опущенное окно задней правой двери. Как известно, во время знаменитой осенней презентации Cybertruck в 2019 году Илон Маск (Elon Musk) пытался продемонстрировать способность боковых стёкол пикапа выдерживать попадание металлического шара, который он бросал в машину прямо на сцене. Стёкла треснули во время презентации, вызвав очевидный конфуз главы компании, и с тех пор он не любил вспоминать об этой особенности. На свежем прототипе стекло задней двери опущено, что может говорить о наличии всех основных работоспособных механизмов в салоне. Судить о наличии у него противоударных свойств сложно.

Наконец, на этом прототипе Cybertruck установлены зеркала треугольной формы, очевидным образом вписывающиеся в общую концепцию дизайна. Предыдущие шпионские съёмки преимущественно демонстрировали крупные зеркала прямоугольной формы на громоздких кронштейнах, явно позаимствованные у полноразмерных внедорожников другой марки. Изначально Илон Маск был настроен на замену зеркал заднего вида камерами, и многие автопроизводители уже встают на этот путь, но в США существующие требования к автомобилям подразумевают обязательное наличие у них зеркал заднего вида. Пока точка зрения законодателей не изменилась, Tesla будет вынуждена комплектовать Cybertruck традиционными зеркалами.

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Рубрики: Новости Hardware, автомобили, мотоциклы, транспортные средства, фото, видео, фраза дня,
Теги: tesla, cybertruck, электромобиль, пикап
tesla, cybertruck, электромобиль, пикап
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