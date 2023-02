Спрос на iPhone 14 Plus продолжает падать, но его преемник пока не отменён

Продажи более дорогих iPhone 14 Pro и iPhone 14 Pro Max продолжают расти, тогда как спрос на базовые Phone 14 и iPhone 14 Plus сокращается. На телефоны старшей серии приходится 75 % поставок мобильных экранов для Apple, и эта доля будет только расти, сообщил аналитик Росс Янг (Ross Young). Хуже других продаётся iPhone 14 Plus, но при этом модель iPhone 15 Plus всё ещё числится в планах производителя.

Поставки дисплейных панелей для iPhone 14 немного увеличились, а для iPhone 14 Plus полностью прекратились, по данным господина Янга. Активный рост наблюдается в отношении поставок дисплеев для смартфонов серии Pro: по итогам декабря их доля была 75 %, а в январе и феврале она окажется не менее 80 %, уверен аналитик. В феврале не исключено и возобновление поставок панелей для iPhone 14 Plus, но их будет не более 5 %. Любопытно, что по итогам января и февраля также ожидается увеличение поставок панелей для iPhone 13, которые вырвутся вперёд в сравнении с iPhone 14.

На протяжении большей части ноября и декабря Apple приходилось противостоять дефициту iPhone 14 Pro и iPhone 14 Pro Max — проблему удалось решить лишь в период послепраздничных распродаж, когда спрос снизился. Спрос же на iPhone 14 Plus оказался намного ниже ожидаемого, но Apple пока не отказалась от планов выпустить в конце года iPhone 15 Plus. По неподтверждённой информации, компания также собирается повысить цены на iPhone 15 Pro: увеличение ценового разрыва станет стимулом для роста спроса на младшую линейку, а также нарастит среднюю цену продажи и маржу производителя.