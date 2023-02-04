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На фоне рекордного падения рынка смартфонов Apple обновила три исторических рекорда в статусе лидера

Выход квартальной отчётности Apple и Samsung позволил аналитикам Counterpoint Research подвести итоги прошлого года с точки зрения динамики развития рынка смартфонов. В целом он упал до 1,2 млрд экземпляров, что является минимум с 2013 года, но компании Apple удалось стать лидером по объёмам поставок, выручке и операционной прибыли.

Источник изображения: Apple

Источник изображения: Apple

Выступая на квартальном отчётом мероприятии глава Apple Тим Кук (Tim Cook) вчера признал, что кризисные явления прошлого квартала в минимальной степени затронули спрос на iPhone среди прочих категорий продукции этой марки, и если бы не перебои с производством в Чжэнчжоу, то по итогам прошлого квартала Apple имела бы шансы увеличить выручку от реализации смартфонов.

Возвращаясь к изысканиям Counterpoint Research, следует отметить следующие моменты. В четвёртом квартале объёмы поставок смартфонов сократились в годовом сравнении на 18 % до 304 млн штук, при этом компании Apple удалось сместить Samsung с позиции крупнейшего поставщика. Последовательно объёмы поставок смартфонов в четвёртом квартале выросли на 1 %, но это всё равно привело рынок к минимальным для сезона объёмам с конца 2013 года. По итогам всего прошлого года объёмы поставок смартфонов сократились на 12 % до 1,2 млрд штук, что является минимальным значением с 2013 года.

В показателях выручки рынок смартфонов в 2022 году достиг минимального уровня с 2017 года, сократившись на 9 % до $409 млн. По словам представителей Counterpoint Research, к этому привела стремление потребителей реже покупать новые смартфоны в условиях макроэкономической неопределённости и проблем. Все пять лидеров рынка сократили свои объёмы поставок смартфонов в прошлом квартала на двузначное число процентов. В этом отношении Apple даже нельзя назвать лидером устойчивости, поскольку она сократила объёмы поставок в четвёртом квартале на 14 %, а марке OPPO удалось ограничиться 13 %. По темпам снижения на третьем месте оказалась Samsung (16 %), за ней следует vivo (20 %), а больше всего просела Xiaomi (26 %).

Динамика снижения выручки участников рынка не была такой же драматичной, поскольку спрос в верхнем ценовом сегменте просел не так заметно. Что характерно, по итогам года выручка всех участников рынка в совокупности снизилась на 9 %, а средняя цена реализации даже выросла на 5 %. Это в какой-то степени компенсировало снижение объёмов поставок на 12 %.

Apple по итогам года оказалась лидером по количеству отгруженных смартфонов с долей 18 %, в показателях выручки она вообще обновила исторический рекорд с долей 48 %, а по операционной прибыли достигла исторического максимума в 85 % рынка. Это говорит о том, что бизнес по выпуску смартфонов Apple продолжает оставаться эффективным с экономической точки зрения даже в сложных рыночных условиях.

Покупатели готовы отдавать больше денег за устройства, которыми смогут дольше пользоваться, причём тенденция заметна и в сегменте смартфонов под управлением Android. Компании Samsung это позволило увеличить выручку на 1 % в условиях, когда объёмы поставок смартфонов сократились на 5 %, а операционная прибыль просела на 1 %. Её старшие модели смартфонов продавались лучше ожиданий. В показателях операционной прибыли она даже смогла увеличить свою долю рынка до 12 %.

Эксперты Counterpoint Research резюмировали, что китайские марки Xiaomi, OPPO (OnePlus) и vivo пока не смогли завоевать прочных позиций в премиальном сегменте и реализовать выгоду от ослабления Huawei после санкций США. Рынок смартфонов в целом, по мнению аналитиков, будет подвергаться макроэкономическому давлению до середины текущего года, а после начнёт восстанавливаться.

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Рубрики: Новости Hardware, мобильные телефоны, смартфоны, сотовая связь, коммуникаторы, КПК, финансовые новости и аналитика, разработка и производство электроники,
Теги: apple, samsung, смартфоны, аналитика, counterpoint research
apple, samsung, смартфоны, аналитика, counterpoint research
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