В московском метро к 2026 году запустят беспилотный поезд

В московском метро к 2026 году должны запустить беспилотный поезд, разработка которого идёт уже сейчас, сообщил в телеграм-канале мэр Москвы Сергей Собянин. Поезд нового поколения будет отличаться повышенным комфортом для пассажиров, его вагоны будут более вместительными, а двери — «рекордно широкими».

«Работаем над созданием перспективного поезда нового поколения, который сможет выйти на линии, начиная с 2026 года. Он вместит больше пассажиров, его двери будут рекордно широкими, а внутри станет ещё тише и комфортнее. Также прорабатываем возможность внедрения автономного хода и беспилотного управления», — пишет мэр столицы.

Он добавил, что с 2024 года будут улучшены составы с учётом пожеланий пассажиров и мировых тенденций. В частности, будет обновлён дизайн интерьера, в вагонах появится больше удобств для маломобильных пассажиров, а также установят более современные зарядные устройства. «Поезда станут ещё тише и комфортнее», — отметил Собянин.

Мэр также сообщил, что в этом году в метро столицы появятся около 300 новейших вагонов «Москва-2020», на 90 % состоящих из комплектующих отечественного производства. В течение трёх лет будет закуплено для московского метро порядка 800 таких вагонов.