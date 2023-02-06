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В Steam вышла демоверсия пиратского ролевого экшена «Наследие Корсаров» с морскими битвами и абордажем

Разработчики мобильных игр и приложений из студии Mauris сообщили о выпуске в сервисе Steam бесплатной демоверсии своего пиратского ролевого экшена Corsairs Legacy («Наследие Корсаров»).

Источник изображения: Mauris

Источник изображения: Mauris

Ознакомительное издание доступно на основной странице Corsairs Legacy в Steam и позволяет пользователям попробовать свои силы в морских битвах и абордаже. Демо — не обещанный ранее пролог (он выйдет позже).

В Mauris отмечают, что не успели внести в Corsairs Legacy улучшения на основе отзывов под недавним трейлером. При этом «часть из пожеланий аудитории уже доработана и учтена в доступной версии».

Главной целью демоверсии называют получение откликов игроков насчёт текущей реализации механик. Оставить отзыв можно через форму обратной связи в игре, на сайте или в комментариях под новым дневником разработки (прикреплён ниже).

Демоверсию Corsairs Legacy разработчики подготовили к старту фестиваля «Играм быть» (Steam Next Fest), который начнётся в Steam сегодняшним вечером, но выпустили на несколько часов раньше.

«Играм быть» продлится до 13 февраля, и все семь дней на странице Corsairs Legacy будет крутиться стрим (русскоязычная версия выйдет на YouTube позже), на котором расскажут о планах, крупных изменениях после февраля 2022 года и текущих реалиях команды.

Напомним, Corsairs Legacy намерены выпускать по частям, первая из которых выйдет на ПК (Steam) в 2023 году. «Играм быть» так долго ждать не придётся: фестиваль стартует уже в 21:00 по московскому времени.

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Рубрики: Новости Software, игры, ПК, RPG, JRPG, Боевик,
Теги: corsairs legacy, mauris, ролевой экшен
corsairs legacy, mauris, ролевой экшен
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