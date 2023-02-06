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Мировые продажи полупроводников в 2022 году достигли нового рекорда, несмотря на спад во втором полугодии

Ассоциация полупроводниковой промышленности (SIA) предоставила статистику мировых продаж полупроводниковой продукции в 2022 году, объём которых составил $573,5 млрд. Показатели оказались рекордными за всю историю отрасли, рост год к году достиг 3,2 %. Для сравнения, в 2021 году продажи были на уровне $555,9 млрд.

Источник изображения: Vishnu Mohanan/unsplash.com

Источник изображения: Vishnu Mohanan/unsplash.com

Известно, что во второй половине 2022 года продажи значительно замедлились. Так, в IV квартале они составили $130,2 млрд, на 14 % меньше, чем за тот же период в прошлом году, и на 7,7 % меньше, чем в III квартале. Мировые продажи в декабре 2022 года составили $43,4 млрд, на 4,4 % меньше в сравнении с ноябрём. Статистика собирается организацией World Semiconductor Trade Statistics (WSTS) и отражает данные о 99 % рынка чипов США и данные о 2/3 рынка неамериканских производителей полупроводников.

По словам президента и генерального директора SIA Джона Нойффера (John Neuffer), в 2022 году рынок полупроводников переживал значительные взлёты и падения — если в начале года выручка достигла рекордных объёмов, то позже наблюдался значительный спад. Как считает Нойффер, в долгосрочной перспективе прогноз остаётся очень благоприятным, поскольку роль чипов в повседневной жизни продолжает неуклонно расти.

Судя по статистике в регионах, продажи на совокупном рынке американских континентов выросли на 16,0 %, а Китай остался крупнейшим индивидуальным рынком полупроводников, продажи составили $180,3 млрд — здесь они упали на 6,3 % в сравнении с 2021 годом. В Европе, наоборот, выросли на 12,7 %, в Японии — на 10,0 %.

Источник изображения: WSTS

Источник изображения: WSTS

Отдельно в декабре результаты были совсем другими. В сравнении с ноябрём продажи чипов упали в Европе на 0,7 %, Японии на 0,8 %, в Азиатско-Тихоокеанском/«прочем» регионах — на 3,5 %, в Китае — на 5,7 %, а в Америках — на 6,5 %.

Особенно выделились в 2022 году некоторые продуктовые сегменты. Например, аналоговые полупроводники, часто применяемые в автомобильной промышленности, потребительских товарах и компьютерах, продавались очень хорошо — год к году выручка выросла на 7,5 % до $89 млрд. Рынки логических чипов и чипов памяти традиционно были крупнейшими сегментами ($176 млрд и $130 млрд соответственно). Наконец, продажи автомобильных чипов выросли год к году на 29,2 % до рекордных для своего сегмента $34,1 млрд.

Впрочем, несмотря на общий спад, в отдельных регионах по-прежнему наблюдается дефицит полупроводников. Так, в России из-за санкционного давления наметилась нехватка чипов для загранпаспортов нового образца, которые временно перестали оформлять.

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Рубрики: Новости Hardware, процессоры, рынок IT, модули ОЗУ, карты памяти, флеш-накопители, кардридеры, SoC и микросхемы-контроллеры, разработка и производство электроники,
Теги: чип, полупроводники, статистика
чип, полупроводники, статистика
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