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Samsung начала собирать флагманские смартфоны Galaxy Z и Galaxy S23 в Индии

Компания Samsung начала производить свои складные смартфоны, а также новейшие флагманы Galaxy S23 в Индии, сосредоточившись на этом ключевом и быстрорастущем рынке. Ранее индийское подразделение южнокорейского гиганта импортировало премиальные устройства на этот второй по величине в мире рынок смартфонов, но теперь будет собирать старшие устройства на месте.

«Это основывается на нашей твёрдой приверженности развитию рынка Индии», — сказал глава мобильного бизнеса Samsung в стране Раджу Пуллан (Raju Pullan), при этом отказавшись спрогнозировать ценовую политику на устройства местной сборки по сравнению с привозными.

Мировой лидер в области смартфонов Samsung столкнулся с жёсткой конкуренцией со стороны китайских компаний на индийском рынке, где характерны экономные покупатели. По данным исследовательской компании Canalys, китайская корпорация Xiaomi стала крупнейшим поставщиком смартфонов в Индии в 2022 году с долей рынка 20 %, в то время как Samsung удалось сохранить второе место с долей 19 %.

В течение многих лет более низкие цены, большие батареи и агрессивная маркетинговая политика, основанная на местной специфике, помогали китайским производителям устройств продавать больше устройств, чем Samsung. По словам Пуллана, Samsung медленно, но настойчиво навёрстывает упущенное, выпуская более доступные устройства и развёртывая программу потребительского кредитования, которая помогла ей продать устройства на сумму 1 миллиард долларов в 2022 году.

Наряду со своим конкурентом Apple, Samsung также поддерживает технологическую политику премьер-министра Нарендры Моди (Narendra Modi), целью которой является превращение Индии в производственный центр электроники. Тем не менее, Samsung не смогла получить финансовые преференции от администрации Моди, хотя некоторым производителям, включая подрядчика Apple Foxconn Technology Group, это удалось.

По словам Пуллана, Samsung, которая на прошлой неделе представила свою последнюю линейку Galaxy S23, получила заказы на почти 140 000 новых флагманов на сумму около 14 миллиардов рупий (169 миллионов долларов) в Индии в течение 24 часов после запуска. Это вдвое больше, чем было заказов Samsung на устройства Galaxy предыдущего поколения в первый день предзказов. Компания увеличивает количество магазинов, в которых она продаёт устройства Galaxy, и вкладывает больше средств в продажи и маркетинг, создала исследовательский центр в Индии и строит производственные базы в стране.

«Индия — это важнейший рынок, который мы хотели бы вернуть», — заявил в своём недавнем интервью президент подразделения смартфонов Samsung ТМ Ро (TM Roh).

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Рубрики: Новости Hardware, мобильные телефоны, смартфоны, сотовая связь, коммуникаторы, КПК, финансовые новости и аналитика, разработка и производство электроники, носимая электроника,
Теги: samsung, смартфон, флагман, индия
samsung, смартфон, флагман, индия
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