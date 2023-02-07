Завтра криптобиржа Binance приостановит переводы в долларах США

Крупнейшая в мире криптовалютная биржа Binance с 8 февраля приостанавливает операции ввода/вывода средств в долларах США, пишет ресурс CNBC. В связи с чем было принято такое решение, не объясняется.

«Мы временно приостанавливаем банковские переводы в долларах США с 8 февраля, — заявил в понедельник представитель биржи ресурсу CNBC. — Клиенты, которых это коснётся, уведомляются напрямую».

Криптобиржа сообщила, что лишь 0,01 % ежемесячных активных клиентов используют банковские переводы в долларах США, добавив, что прилагает все усилия, чтобы «возобновить обслуживание как можно скорее».

Решение распространяется только на клиентов криптобиржи за пределами США, поскольку американский филиал Binance US сообщил в Твиттере, что никаких изменений в его работе не предполагается.

Тем не менее, Arkham Intelligence сообщила о резком всплеске вывода средств из криптокошельков Binance после этого объявления криптобиржи, и миллионы привязанных к доллару стейблкоинов, таких, как tether и USDC, были переведены на счета конкурирующих криптобирж или в криптовалютные кошельки.

Согласно данным DefiLlama, со счетов Binance за день было переведено криптовалюты на сумму более $172 млн. По словам Arkham Intelligence, это незначительная сумма для компании, криптоактивы которой оцениваются в $42,2 млрд. Представитель криптобиржи отметил, что отток всегда увеличивается, когда цены начинают выравниваться после колебания в рамках бычьего рынка, которое наблюдалось на прошлой неделе. В январе биткоин вырос в цене более чем на 38 %, что сделало его лучшим месяцем с октября 2021 года.