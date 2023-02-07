Режиссёр Ридли Скотт снял короткометражный фильм с помощью Samsung Galaxy S23 Ultra

Samsung активно рекламирует возможности камер нового флагмана Galaxy S23 Ultra. Это первый смартфон Samsung с сенсором на 200 мегапикселей. Для демонстрации его возможностей компания наняла культового режиссёра Ридли Скотта (Ridley Scott), который снял на новый смартфон полноценный короткометражный фильм.

Режиссёр «Чужого», «Бегущего по лезвию» и «Марсианина» принял предложение компании, получив в своё распоряжение Galaxy S23 Ultra до начала официальных продаж. Скотт выступил режиссёром и продюсером четырёхминутного фильма, названного Behold («Узрите!»).

Фильм о молодом человеке, растущем в неблагополучной молодёжной среде — каждое его действие сталкивается с агрессией со стороны окружающих. Только в конце фильма герой обретает покой, отпустив в поля запутавшуюся на свалке лошадь.

Те, кто на днях наблюдал трансляцию мероприятия Samsung Galaxy Unpacked, могут узнать некоторые кадры из фильма, демонстрировавшиеся в ходе презентации. Видео позволяет не только показать возможности 200-мегапиксельного сенсора, но и способность модели качественно снимать в условиях низкой освещённости.