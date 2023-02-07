Режиссёр Ридли Скотт снял короткометражный фильм с помощью Samsung Galaxy S23 Ultra

Samsung активно рекламирует возможности камер нового флагмана Galaxy S23 Ultra. Это первый смартфон Samsung с сенсором на 200 мегапикселей. Для демонстрации его возможностей компания наняла культового режиссёра Ридли Скотта (Ridley Scott), который снял на новый смартфон полноценный короткометражный фильм.
Режиссёр «Чужого», «Бегущего по лезвию» и «Марсианина» принял предложение компании, получив в своё распоряжение Galaxy S23 Ultra до начала официальных продаж. Скотт выступил режиссёром и продюсером четырёхминутного фильма, названного Behold («Узрите!»).
Фильм о молодом человеке, растущем в неблагополучной молодёжной среде — каждое его действие сталкивается с агрессией со стороны окружающих. Только в конце фильма герой обретает покой, отпустив в поля запутавшуюся на свалке лошадь.
Те, кто на днях наблюдал трансляцию мероприятия Samsung Galaxy Unpacked, могут узнать некоторые кадры из фильма, демонстрировавшиеся в ходе презентации. Видео позволяет не только показать возможности 200-мегапиксельного сенсора, но и способность модели качественно снимать в условиях низкой освещённости.
Хотя у рядового пользователя вряд ли получится снять подобный фильм даже при наличии средств на организацию съёмок и нового смартфона, компания, похоже, выбрала маркетинговую стратегию, схожую со стратегией Apple, делающей акцент на потенциальной пригодности iPhone Pro для создания качественного видеоконтента.
Примечательно, что помимо Ридли Скотта ранний доступ к Galaxy S23 Ultra получили и российские пользователи. Ранее сообщалось, что, хотя официальное начало мировых продаж запланировано на 17 февраля, в России смартфоны уже появились — в результате наложенных на страну санкций дистрибуторы и ретейлеры ввозят электронику по параллельному импорту без официального согласия вендоров, что позволяет начинать продажи ранее официально обозначенных сроков.
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