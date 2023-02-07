Сегодня 07 февраля 2023
18+
MWC 2018 2018 Computex IFA 2018
3DNews Технологии и рынок IT. Новости рынок IT Режиссёр Ридли Скотт снял короткометражн...
Новости Hardware
Самое интересное в обзорах

Режиссёр Ридли Скотт снял короткометражный фильм с помощью Samsung Galaxy S23 Ultra

Samsung активно рекламирует возможности камер нового флагмана Galaxy S23 Ultra. Это первый смартфон Samsung с сенсором на 200 мегапикселей. Для демонстрации его возможностей компания наняла культового режиссёра Ридли Скотта (Ridley Scott), который снял на новый смартфон полноценный короткометражный фильм.

Источник изображения: Samsung

Источник изображения: Samsung

Режиссёр «Чужого», «Бегущего по лезвию» и «Марсианина» принял предложение компании, получив в своё распоряжение Galaxy S23 Ultra до начала официальных продаж. Скотт выступил режиссёром и продюсером четырёхминутного фильма, названного Behold («Узрите!»).

Фильм о молодом человеке, растущем в неблагополучной молодёжной среде — каждое его действие сталкивается с агрессией со стороны окружающих. Только в конце фильма герой обретает покой, отпустив в поля запутавшуюся на свалке лошадь.

Те, кто на днях наблюдал трансляцию мероприятия Samsung Galaxy Unpacked, могут узнать некоторые кадры из фильма, демонстрировавшиеся в ходе презентации. Видео позволяет не только показать возможности 200-мегапиксельного сенсора, но и способность модели качественно снимать в условиях низкой освещённости.

Хотя у рядового пользователя вряд ли получится снять подобный фильм даже при наличии средств на организацию съёмок и нового смартфона, компания, похоже, выбрала маркетинговую стратегию, схожую со стратегией Apple, делающей акцент на потенциальной пригодности iPhone Pro для создания качественного видеоконтента.

Примечательно, что помимо Ридли Скотта ранний доступ к Galaxy S23 Ultra получили и российские пользователи. Ранее сообщалось, что, хотя официальное начало мировых продаж запланировано на 17 февраля, в России смартфоны уже появились — в результате наложенных на страну санкций дистрибуторы и ретейлеры ввозят электронику по параллельному импорту без официального согласия вендоров, что позволяет начинать продажи ранее официально обозначенных сроков.

Источник:

Если вы заметили ошибку — выделите ее мышью и нажмите CTRL+ENTER.
Материалы по теме
Samsung начала собирать флагманские смартфоны Galaxy Z и Galaxy S23 в Индии
Российская Caviar представила золотой Samsung Galaxy S23 Ultra за 3,625 млн рублей
Samsung Galaxy S23 уже поступили в продажу в России — раньше, чем во всём мире
США и Индия будут вместе развивать квантовые вычисления, ИИ, 5G и полупроводники
Стартовал предзаказ на флагман TECNO PHANTOM X2 Pro — с кешбэком в 10 000 рублей
Рухнувший рынок памяти принёс SK hynix рекордные убытки за десять лет
Рубрики: Новости Hardware, рынок IT, интересности из мира хай-тек, мобильные телефоны, смартфоны, сотовая связь, коммуникаторы, КПК,
Теги: samsung, samsung electronics, galaxy s23, смартфон, galaxy s23 ultra
samsung, samsung electronics, galaxy s23, смартфон, galaxy s23 ultra
← В прошлое
Самые обсуждаемые публикации
Игровой ноутбук XPG Xenia 15 KC на Intel Core i7-11800H и NVIDIA GeForce RTX 3070 28
Обзор ИБП Ippon Smart Power Pro II 2200: мощный бесперебойник с AVR 12
Лучшие игры 2022 года по версии читателей и редакции 8
Умные помощники: обзор онлайновых AI-сервисов для обработки изображений 2

© 1997-2023 Электронное периодическое издание "3ДНьюс" | свидетельство о регистрации СМИ Эл ФС 77-22224

выдано Федеральной Службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия

При цитировании документа ссылка на сайт с указанием автора обязательна. Полное заимствование документа является нарушением
российского и международного законодательства и возможно только с согласия редакции 3DNews.

Яндекс.Метрика

Система Orphus

window-new
Контакты Поиск Реклама О сайте
Soft
Hard
Тренды 🔥
Партию мультитулов для хакеров Flipper Zero на $200 тыс. задержала таможня Германии и уничтожит её
Учёные создали транзисторы из воды — они откроют путь к процессорам с частотой больше 1 ТГц
«Выглядит очень впечатляюще»: энтузиасты добавили трассировку лучей в Half-Life 2 и Max Payne с помощью файлов Portal with RTX
Попытка запуска первой в мире метановой орбитальной ракеты «Чжуцюэ-2» Китаем потерпела неудачу, потеряно 14 спутников
Глава Binance заявил, что ситуация с выводом средств стабилизировалась, но предрёк платформе «ухабистое» будущее
Новая статья: Самые ожидаемые игры 2023 года 4 ч.
Скидка 30 % на оплату госпошлин через портал «Госуслуги» отменена с 1 января 13 ч.
«Спортмастер» подтвердил утечку данных клиентов 20 ч.
Новая статья: Лучшие игры 2022 года по версии читателей и редакции 02-01 02:22
Новая статья: Gamesblender № 603: 10 лучших игр 2022 года 02-01 00:22
На Twitter снова подали в суд — теперь за неоплату офиса в Сан-Франциско 01-01 19:30
Власти отказались финансово поддерживать российские заменители TikTok и Instagram 31-12 11:22
Fidelity более чем вдвое снизила оценку своей доли в Twitter 31-12 11:20
Бывший глава криптобиржи FTX не собирается признавать себя виновным в мошенничестве 31-12 11:04
TikTok улучшил механизм обнаружения потенциально вредного контента 31-12 10:26
Zotac выпустит видеокарту GeForce RTX 4070 Ti с частотой до 2,7 ГГц и TDP 366 Вт 10 ч.
Samsung представила защищённый ноутбук Galaxy Book 2 Go на базе процессора Snapdragon 7c+ Gen 3 11 ч.
На сайте ELSA появилась страница, посвящённая GeForce RTX 4070 Ti 12 ч.
Смартфон Realme C55 получит аккумулятор ёмкостью 4880 мА·ч и поддержку быстрой зарядки 33 Вт 15 ч.
Для Denso сотрудничество с TSMC является частью стратегии по снижению зависимости от Китая 20 ч.
Hyundai намеревается наладить в Саудовской Аравии сборку электромобилей 20 ч.
Источником проблем у эталонных Radeon RX 7900 XT и XTX может оказаться испарительная камера 01-01 18:31
Обсуждение условий сделки по выкупу акций Toshiba продолжится в январе 01-01 09:53
Tesla на два последних дня прошлого года распространила скидки на Model S и Model X 01-01 09:00
Новая статья: Главные события 2022 года, которые запомнятся надолго 01-01 00:22