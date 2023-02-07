Сегодня 07 февраля 2023
18+
MWC 2018 2018 Computex IFA 2018
3DNews Технологии и рынок IT. Новости видеокарты NVIDIA выпустит видеокарту GeForce RTX 4...
Новости Hardware
Самое интересное в обзорах

NVIDIA выпустит видеокарту GeForce RTX 4070 в апреле, но пока это не точно

Компания NVIDIA проинформировала своих партнёров о планах выпуска видеокарты GeForce RTX 4070, пишет портал VideoCardz. Производитель пока не сообщал точной даты старта продаж грядущего графического ускорителя, однако уведомил, что в магазины новинка должна поступить в апреле.

Источник изображений: VideoCardz

Источник изображений: VideoCardz

В NVIDIA ещё не решили, когда состоится анонс видеокарты, когда СМИ получат её для тестов и когда будет возможна публикация обзоров. Как пишет VideoCardz, информация с графиками выпуска новых видеокарт часто фигурирует в утечках. Однако само по себе существование таких документов ничего не подтверждает. Указанные в этих сообщениях даты анонсов и выпусков могут меняться.

Слухи о том, что NVIDIA собирается в обозримом будущем выпустить видеокарту GeForce RTX 4070, ходят уже давно. В частности, в одном из таких слухов утверждалось, что видеокарта будет использовать печатную плату с маркировкой PG141 SKU 343. Тот же модельный номер фигурирует в последней утечке. Однако в более ранних сообщениях говорилось о том, что NVIDIA также может использовать для GeForce RTX 4070 платы с маркировкой 344 и 345. Чем это может объясняться — неизвестно. Можно лишь предположить, что в составе GeForce RTX 4070 будут применяться разные варианты одного и того же графического процессора.

Ожидаемые характеристики GeForce RTX 4070

Ожидаемые характеристики GeForce RTX 4070

Различные источники также приписывают модели GeForce RTX 4070 наличие 5888 ядер CUDA и 12 Гбайт памяти стандарта GDDR6X. Формально, новинка будет представлять собой урезанную версию модели GeForce RTX 4070 Ti, со сниженным до 200 Вт показателем энергопотребления. В ранних утечках также говорилось, что NVIDIA планирует начать массовое производство графических процессоров для GeForce RTX 4070 в феврале. В таком случае возможность выпуска видеокарты в апреле выглядит весьма правдоподобной.

Источник:

Если вы заметили ошибку — выделите ее мышью и нажмите CTRL+ENTER.
Материалы по теме
Завтра стартуют продажи мощнейших игровых ноутбуков с GeForce RTX 4080 и RTX 4090
ASUS предложила обменять старые GeForce и Radeon на скидку на новые GeForce RTX 4080 и RTX 4070 Ti
NVIDIA GeForce RTX 4090 дебютировала в статистике Steam, а AMD снова отнимает позиции у Intel
NVIDIA выпустила драйвер GeForce Game Ready 528.24 WHQL с поддержкой ремейка Dead Space и Forspoken c DLSS
Видеокарта GeForce RTX 4070 Ti уже упоминается на сайте NVIDIA
У Radeon RX 7000 оказался заблокирован один из наиболее эффективных альтернативных способов разгона
Рубрики: Новости Hardware, видеокарты,
Теги: geforce rtx 4070, видеокарты, слухи, утечка
geforce rtx 4070, видеокарты, слухи, утечка
← В прошлое В будущее →
Самые обсуждаемые публикации
Игровой ноутбук XPG Xenia 15 KC на Intel Core i7-11800H и NVIDIA GeForce RTX 3070 28
Обзор ИБП Ippon Smart Power Pro II 2200: мощный бесперебойник с AVR 12
Лучшие игры 2022 года по версии читателей и редакции 8
Умные помощники: обзор онлайновых AI-сервисов для обработки изображений 2

© 1997-2023 Электронное периодическое издание "3ДНьюс" | свидетельство о регистрации СМИ Эл ФС 77-22224

выдано Федеральной Службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия

При цитировании документа ссылка на сайт с указанием автора обязательна. Полное заимствование документа является нарушением
российского и международного законодательства и возможно только с согласия редакции 3DNews.

Яндекс.Метрика

Система Orphus

window-new
Контакты Поиск Реклама О сайте
Soft
Hard
Тренды 🔥
Партию мультитулов для хакеров Flipper Zero на $200 тыс. задержала таможня Германии и уничтожит её
Учёные создали транзисторы из воды — они откроют путь к процессорам с частотой больше 1 ТГц
«Выглядит очень впечатляюще»: энтузиасты добавили трассировку лучей в Half-Life 2 и Max Payne с помощью файлов Portal with RTX
Попытка запуска первой в мире метановой орбитальной ракеты «Чжуцюэ-2» Китаем потерпела неудачу, потеряно 14 спутников
Глава Binance заявил, что ситуация с выводом средств стабилизировалась, но предрёк платформе «ухабистое» будущее
Новая статья: Самые ожидаемые игры 2023 года 4 ч.
Скидка 30 % на оплату госпошлин через портал «Госуслуги» отменена с 1 января 13 ч.
«Спортмастер» подтвердил утечку данных клиентов 20 ч.
Новая статья: Лучшие игры 2022 года по версии читателей и редакции 02-01 02:22
Новая статья: Gamesblender № 603: 10 лучших игр 2022 года 02-01 00:22
На Twitter снова подали в суд — теперь за неоплату офиса в Сан-Франциско 01-01 19:30
Власти отказались финансово поддерживать российские заменители TikTok и Instagram 31-12 11:22
Fidelity более чем вдвое снизила оценку своей доли в Twitter 31-12 11:20
Бывший глава криптобиржи FTX не собирается признавать себя виновным в мошенничестве 31-12 11:04
TikTok улучшил механизм обнаружения потенциально вредного контента 31-12 10:26
Zotac выпустит видеокарту GeForce RTX 4070 Ti с частотой до 2,7 ГГц и TDP 366 Вт 10 ч.
Samsung представила защищённый ноутбук Galaxy Book 2 Go на базе процессора Snapdragon 7c+ Gen 3 11 ч.
На сайте ELSA появилась страница, посвящённая GeForce RTX 4070 Ti 12 ч.
Смартфон Realme C55 получит аккумулятор ёмкостью 4880 мА·ч и поддержку быстрой зарядки 33 Вт 15 ч.
Для Denso сотрудничество с TSMC является частью стратегии по снижению зависимости от Китая 20 ч.
Hyundai намеревается наладить в Саудовской Аравии сборку электромобилей 20 ч.
Источником проблем у эталонных Radeon RX 7900 XT и XTX может оказаться испарительная камера 01-01 18:31
Обсуждение условий сделки по выкупу акций Toshiba продолжится в январе 01-01 09:53
Tesla на два последних дня прошлого года распространила скидки на Model S и Model X 01-01 09:00
Новая статья: Главные события 2022 года, которые запомнятся надолго 01-01 00:22