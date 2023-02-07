NVIDIA выпустит видеокарту GeForce RTX 4070 в апреле, но пока это не точно

Компания NVIDIA проинформировала своих партнёров о планах выпуска видеокарты GeForce RTX 4070, пишет портал VideoCardz. Производитель пока не сообщал точной даты старта продаж грядущего графического ускорителя, однако уведомил, что в магазины новинка должна поступить в апреле.

В NVIDIA ещё не решили, когда состоится анонс видеокарты, когда СМИ получат её для тестов и когда будет возможна публикация обзоров. Как пишет VideoCardz, информация с графиками выпуска новых видеокарт часто фигурирует в утечках. Однако само по себе существование таких документов ничего не подтверждает. Указанные в этих сообщениях даты анонсов и выпусков могут меняться.

Слухи о том, что NVIDIA собирается в обозримом будущем выпустить видеокарту GeForce RTX 4070, ходят уже давно. В частности, в одном из таких слухов утверждалось, что видеокарта будет использовать печатную плату с маркировкой PG141 SKU 343. Тот же модельный номер фигурирует в последней утечке. Однако в более ранних сообщениях говорилось о том, что NVIDIA также может использовать для GeForce RTX 4070 платы с маркировкой 344 и 345. Чем это может объясняться — неизвестно. Можно лишь предположить, что в составе GeForce RTX 4070 будут применяться разные варианты одного и того же графического процессора.

Различные источники также приписывают модели GeForce RTX 4070 наличие 5888 ядер CUDA и 12 Гбайт памяти стандарта GDDR6X. Формально, новинка будет представлять собой урезанную версию модели GeForce RTX 4070 Ti, со сниженным до 200 Вт показателем энергопотребления. В ранних утечках также говорилось, что NVIDIA планирует начать массовое производство графических процессоров для GeForce RTX 4070 в феврале. В таком случае возможность выпуска видеокарты в апреле выглядит весьма правдоподобной.