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Google разрабатывает Chrome для iOS на движке Blink — он нарушает правила Apple App Store

Политика магазина цифрового контента Apple App Store требует, чтобы браузеры сторонних разработчиков, такие как Google Chrome, работали на основе движка WebKit. Однако это не помешало Google начать эксперимент по созданию версии Chrome для iOS на базе собственного движка Blink, хотя пока о попытке запуска такого приложения в массы речь не идёт.

Источник изображения: Pixabay

Источник изображения: Pixabay

Разработчики отмечают, что версия Chrome для iOS на базе Blink является экспериментальной и не предназначена для использования потребителями. По их словам, с помощью приложения осуществляется тестирование графики и определяются некоторые особенности производительности программной платформы iOS. Представитель Google пояснил, что версия Chrome на базе Blink является частью более масштабной инициативы, и компания не намерена распространять приложение массово, поскольку это нарушило бы правила Apple.

Однако остаётся непонятным, зачем Google проводит тестирование возможностей Blink в iOS. Если политика Apple останется неизменной, то Google не сможет распространять среди пользователей какое-либо приложение на основе движка. Источник отмечает, что разработка Google новой версии браузера может быть не случайной. Правительство США уже давно добивается того, чтобы Apple и Google сделали свои платформы более открытыми. Также ходили слухи, что власти могут обязать Apple открыть iOS для сторонних магазинов цифрового контента. Если Apple в будущем смягчит действующую в App Store политику, то Google, вероятно, сможет быстро запустить версию своего браузера на базе Blink.

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Рубрики: Новости Software, ПО для мобильных устройств, Браузеры, Приложения для iOS,
Теги: chrome, blink, ios
chrome, blink, ios
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