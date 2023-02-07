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Завтра стартуют продажи мощнейших игровых ноутбуков с GeForce RTX 4080 и RTX 4090

Компания NVIDIA напомнила, что сегодня производители начнут принимать предзаказы на мощные игровые ноутбуки, оснащённых дискретными графическими ускорителями GeForce RTX 4080 и RTX 4090. Данные видеокарты и сами ноутбуки были анонсированы в рамках выставки CES 2023 в начале января.

Источник изображений: NVIDIA

Источник изображений: NVIDIA

Мобильные видеокарты GeForce RTX 40-й серии используют новую графическую архитектуру Ada Lovelace, обеспечивают до четырёх раз более высокую производительность в играх по сравнению с мобильными ускорителями GeForce RTX 30-й серии на архитектуре Ampere и при этом обладают до трёх раз более высокой энергоэффективностью.

Dell Alienware m16

Dell Alienware m16

Флагманская мобильная GeForce RTX 4090 является преемником мобильной GeForce RTX 3080 Ti. В основе новой видеокарты используется графический процессор AD103 с 9728 ядрами CUDA, работающий в диапазоне частот от 1455 до 2040 МГц. Карта получила 16 Гбайт памяти GDDR6 с поддержкой 256-битной шины памяти. Новинка сможет работать в диапазоне TDP от 80 до 150 Вт. С точки зрения конфигурации GPU и памяти новинка повторяет настольную GeForce RTX 4080.

Gigabyte Aorus 17X

Gigabyte Aorus 17X

Мобильная GeForce RTX 4080 базируется на графическом чипе AD104 c 7424 ядрами CUDA (чуть меньше, чем у настольной RTX 4070 Ti), работающем на частотах от 1350 до 2280 МГц. Карта получила 12 Гбайт памяти GDDR6 с поддержкой шины разрядностью 192 бит, и будет работать в диапазоне TDP от 60 до 150 Вт.

ASUS ROG Strix Scar 16

ASUS ROG Strix Scar 16

Мобильные видеокарты GeForce RTX 4090 и GeForce RTX 4080 будут предлагаться в составе премиальных игровых лэптопов стоимостью от $1999.

MSI Titan GT77HX

MSI Titan GT77HX

Самой дорогой моделью ноутбука из представленного производителями ассортимента является 17,3-дюймовый MSI Titan GT77HX стоимостью $5300. В его состав входят 24-ядерный флагманский Core i9-13980HX, GeForce RTX 4090 с 16 Гбайт памяти, 128 Гбайт ОЗУ DDR5-4800, SSD M.2 ёмкостью 4 Тбайт и 17,3-дюймовый дисплей с поддержкой разрешения 3840 × 2160 пикселей и частоты обновления 144 Гц.

Lenovo Legion Pro 7i

Lenovo Legion Pro 7i

Системы с GeForce RTX 4080 и RTX 4090 позволят подключать до трёх внешних мониторов с поддержкой разрешения 4K и при этом смогут обеспечить производительность в играх на уровне 60 кадров в секунду.

MSI Raider GE78

MSI Raider GE78

Модели ноутбуков с видеокартами GeForce RTX 4080 и GeForce RTX 4090 предложат компании ASUS, Gigabyte, Lenovo, MSI и Razer. Предзаказы на них начнут принимать с 7 февраля, а фактические продажи новинок начнутся 8 февраля.

Razer Blade 16

Razer Blade 16

Ноутбуки, оснащённые мобильными видеокартами GeForce RTX 4070, GeForce RTX 4060 и GeForce RTX 4050 поступят в продажу 22 февраля. Стоимость этих ноутбуков будет начинаться с $999.

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Рубрики: Новости Hardware, ноутбуки и нетбуки,
Теги: nvidia geforce, ноутбуки, видеокарты, geforce rtx 4080, geforce rtx 4090
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