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От Ricochet не скроется никто: Activision рассказала о новых инструментах для выслеживания читеров в Call of Duty: Modern Warfare 2 и Warzone 2.0

Портал Extremetech обратил внимание, что команда разработки античита Ricochet недавно рассказала о двух новых механизмах противодействия недобросовестным игрокам в Call of Duty: Modern Warfare 2 и Call of Duty: Warzone 2.0.

Источник изображений: Activision Blizzard

Источник изображений: Activision Blizzard

Во-первых, теперь Ricochet умеет обнаруживать у геймеров подключённые сторонние устройства, влияющие на геймплей. Подобные гаджеты могут предоставить нечестное преимущество, например, снизив отдачу при использовании оружия.

В случае нахождения у пользователя запрещённого оборудования, Ricochet отобразит предупреждение о том, что игра такой аппарат не поддерживает. Игнорирование этих сообщений может привести к приостановке работы и даже блокировке аккаунта.

Во-вторых, у Ricochet появился инструмент для анализа записанных и сохранённых данных матчей. Команда автоматически захватывает схватки на высоких рангах и с участием подозрительных учётных записей.

Система уже помогла выявить и навсегда заблокировать недобросовестных игроков. Бан читера распространяется на все проекты Call of Duty и удаляет провинившегося из таблиц лидеров.

В матчах против читеров Ricochet использует функции «Щит урона» (защищает невинного игрока от наносимых читером повреждений), «Маскировка» (лишает читера возможности видеть и слышать оппонентов) и «Обезоруживание» (отбирает у мошенников оружие).

Call of Duty: Modern Warfare 2 и Call of Duty: Warzone 2.0 доступны на PC (Battle.net, Steam), PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series X и S. Уже 12 апреля текущего года в обеих играх начнётся третий контентный сезон.

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Рубрики: Новости Software, игры, ПК, Шутер, Xbox, PlayStation,
Теги: call of duty: modern warfare 2, call of duty: warzone 2.0, activision blizzard, шутер
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