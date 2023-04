От Ricochet не скроется никто: Activision рассказала о новых инструментах для выслеживания читеров в Call of Duty: Modern Warfare 2 и Warzone 2.0

Портал Extremetech обратил внимание, что команда разработки античита Ricochet недавно рассказала о двух новых механизмах противодействия недобросовестным игрокам в Call of Duty: Modern Warfare 2 и Call of Duty: Warzone 2.0.

Во-первых, теперь Ricochet умеет обнаруживать у геймеров подключённые сторонние устройства, влияющие на геймплей. Подобные гаджеты могут предоставить нечестное преимущество, например, снизив отдачу при использовании оружия.

В случае нахождения у пользователя запрещённого оборудования, Ricochet отобразит предупреждение о том, что игра такой аппарат не поддерживает. Игнорирование этих сообщений может привести к приостановке работы и даже блокировке аккаунта.

Во-вторых, у Ricochet появился инструмент для анализа записанных и сохранённых данных матчей. Команда автоматически захватывает схватки на высоких рангах и с участием подозрительных учётных записей.

Система уже помогла выявить и навсегда заблокировать недобросовестных игроков. Бан читера распространяется на все проекты Call of Duty и удаляет провинившегося из таблиц лидеров.

В матчах против читеров Ricochet использует функции «Щит урона» (защищает невинного игрока от наносимых читером повреждений), «Маскировка» (лишает читера возможности видеть и слышать оппонентов) и «Обезоруживание» (отбирает у мошенников оружие).

Call of Duty: Modern Warfare 2 и Call of Duty: Warzone 2.0 доступны на PC (Battle.net, Steam), PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series X и S. Уже 12 апреля текущего года в обеих играх начнётся третий контентный сезон.