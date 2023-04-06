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Bohemia Interactive анонсировала Silica — гибрид шутера и RTS, вдохновлённый культовым фильмом «Звёздный десант»

Издательство Bohemia Interactive (DayZ, Arma 3) в рамках программы по выпуску экспериментальных игр Bohemia Incubator представило Silica — гибрид шутера и стратегии в реальном времени, рассказывающий о войне людей с насекомоподобными существами.

Источник изображений: Bohemia Interactive

Источник изображений: Bohemia Interactive

В режиме шутера игрок выступает в роли одного из пехотинцев, отправленного сражаться с опасными существами. При переходе в режим RTS игрок становится командующим, управляя колонией и планируя дальнейшие шаги для своей фракции (их будет три).

По сюжету две фракции людей прибыли на экзопланету Балтарус, находящуюся в тысячах световых лет от Земли, с целью добычи ценного ресурса балтериума. На месте их «тепло встретила» раса смертельно опасных существ, и началась масштабная война. Игроки смогут управлять как фракциями людей, так и насекомоподобными монстрами.

Для Silica заявлена одиночная сюжетная кампания и несколько многопользовательских режимов. Дебютный трейлер проекта содержит кадры с реальным геймплеем за разные фракции — как за людей, так и за тех, с кем они пытаются бороться. Несложно угадать, чем вдохновлялись авторы Silica, поскольку фильм «Звёздный десант» режиссёра Пола Верховена (Paul Verhoeven) уже давно принято считать настоящим культурным феноменом.

Silica готовится к релизу в раннем доступе Steam. Полная версия должна выйти приблизительно через год после премьеры исходной.

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Рубрики: Новости Software, игры, ПК, Шутер, Стратегия, Анонс,
Теги: silica, bohemia interactive, шутер, стратегия в реальном времени
silica, bohemia interactive, шутер, стратегия в реальном времени
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