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Tesla готова оснащать LFP-аккумуляторами грузовики Semi, работающие на коротких дистанциях, а также электробусы

Изначально считалось, что литиевые аккумуляторы типоразмера 4680 идеально подходят для использования в грузовиках Tesla Semi, поскольку обеспечивают более высокую плотность хранения энергии и не так скрадывают грузоподъёмность, но к моменту запуска серийного производства выяснилось, что такие аккумуляторы им пока не достались. Теперь же Tesla говорит о возможности использования в грузовиках LFP-батарей.

Источник изображения: Tesla

Источник изображения: Tesla

Напомним, под обозначением LFP скрываются литиевые аккумуляторы на основе фосфата железа, которые дешевле в производстве, чем содержащие никель и кобальт, но обладают меньшей плотностью хранения электроэнергии и сильнее теряют заряд на морозе. Зато они обладают повышенным ресурсом и не так склонны к самовозгоранию. Впрочем, из всех качеств LFP-батарей производителей сейчас сильнее всего привлекают именно дешевизна, как и большие объёмы выпуска, которые обеспечиваются преимущественно китайскими компаниями типа CATL.

В среду, как поясняет Reuters, компания Tesla опубликовала программный документ «Master Plan Part 3», который описывает стратегию развития компании на ближайшие годы, и в его тексте открыто декларируются намерения использовать LFP-батареи для более доступной версии грузовика Tesla Semi, которая получила суффикс Light в названии. Машины такого типа будут работать на коротких дистанциях. В декабре компания начала мелкосерийное производство тягачей Semi в исполнении с запасом хода 800 км, позднее на конвейер встанут модификации с запасом хода 480 км, но какую дальность поездок смогут обеспечить версии Semi с батареями LFP, не конкретизируется. Уточняется лишь, что если дальнобойные версии грузовиков получат тяговую батарею ёмкостью 800 кВт·ч, то у Semi Light она не превысит 500 кВт·ч.

Одновременно из опубликованной Tesla документации стало известно, что перспективные компактные электромобили этой марки будут оснащаться LFP-батареями ёмкостью 53 кВт‧ч. Это почти в полтора раза меньше, чем у большинства версий Model 3 и Model Y (75 кВт‧ч), но меньшие габариты и масса перспективной модели должны обеспечить ей приемлемый запас хода даже с батареей такой ёмкости. Эти машины будут собираться на строящемся предприятии Tesla в Мексике, но со временем попадут и на конвейер других предприятий компании. Tesla не исключает возможности выпуска коммерческих фургонов с батареями ёмкостью 100 кВт·ч, использующими в своём составе высокую долю никеля. Фактически, такие фургоны и микроавтобусы Tesla могут быть унифицированы по батареям с Model S, Model X и Cybertruck. Компания также задумывается о выпуске электробуса на основе LFP-батарей ёмкостью 300 кВт·ч. Судя по всему, эффективность его использования на городских маршрутах будет определяться возможностью частого пополнения заряда.

Применять LFP-батареи Tesla готова и в составе более крупных Model 3 и Model Y. Фактически, она уже делает это на ряде комплектаций указанных электромобилей, собираемых в Китае. На конвейер шанхайского предприятия Tesla такие батареи попадают от китайской компании CATL. Поскольку американские законы вряд ли позволят последней организовать производство на территории США, Tesla сможет рассчитывать на поставки LFP-батарей для своих американских предприятий силами южнокорейской компании LG Energy Solution, которая собирается наладить их выпуск на территории штата Аризона. По прогнозам Tesla, до 67 % мирового парка легковых электромобилей будут довольствоваться использованием LFP-батарей. Лишь 33 % машин нужны будут батареи с высоким содержанием никеля и марганца.

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Рубрики: Новости Hardware, автомобили, мотоциклы, транспортные средства, блоки питания, адаптеры, источники питания,
Теги: tesla, lfp, аккумулятор, tesla semi, электромобиль
tesla, lfp, аккумулятор, tesla semi, электромобиль
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