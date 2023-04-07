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Россия вышла на второе место в мире по добыче криптовалют — мощность достигла 1 ГВт

Россия впервые заняла второе место в мире по добыче криптовалют — суммарная мощность оборудования в стране достигла 1 ГВт, что примерно равно мощности всех электростанций в астраханской или кировской области. Для сравнения, у США как лидера рынка общая мощность оборудования для майнинга оказалась на уровне 3–4 ГВт. Об этом сообщил «Коммерсант» со ссылкой на данные BitRiver.

Источник изображения: Kanchanara / unsplash.com

Источник изображения: Kanchanara / unsplash.com

После США и России в мировой десятке майнеров по итогам I квартала 2023 года оказались страны Персидского залива с совокупной мощностью оборудования 700 МВт, Канада (400 МВт), Малайзия (300 МВт), Аргентина (135 МВт), Исландия (120 МВт), Парагвай (100–125 МВт), Казахстан (100 МВт) и Ирландия (90 МВт). Примечательно, что по итогам 2021 года первые два места были за США и Казахстаном, а в 2020 году — за Китаем и США. Значительное снижение позиции Казахстана эксперты связали с мерами госрегулирования в стране — добыча криптовалют стала лицензироваться.

Перестановки среди лидеров ещё, возможно, не завершились — развитие майнинга в США замедляется, уверен гендиректор BitRiver Игорь Рунец. Сегодня американским майнерам приходится противостоять росту цен на электроэнергию, падению цены на биткоин и отмене налоговых льгот. Госрегуляторы США вплотную занялись криптовалютным рынком, и непонятно, к чему это может привести — в стране до сих пор не решён вопрос о воздействии наиболее энергозатратного PoW-майнинга (так добывается, в частности, биткоин) на окружающую среду.

Самыми выгодными для добычи криптовалют российскими регионами являются Иркутская и Свердловская области, а также Красноярский край, считает директор по маркетингу EMCD Алиса Цуканова. Здесь недорогая электроэнергия и благоприятный для добычи криптовалют климат — можно охлаждать оборудование без дополнительных затрат. С другой стороны, негативным фактором для российских профессиональных добытчиков криптовалют могут быть санкции, которые распространяются на банки, биржи и майнинговые пулы, напомнил сооснователь 51ASIC Михаил Брежнев.

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Рубрики: Новости Software, Новости сети,
Теги: россия, криптовалюта, майнинг
россия, криптовалюта, майнинг
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