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Старшие модели Tesla опять подешевели на $5000, младшие — на $1000–2000

Стоило ряду аналитиков высказать мнение, что Tesla в ближайшие месяцы пойдёт ещё на одно снижение цен, как на американском сайте компании цены на электромобили для новых клиентов снизились уже на этой неделе. Model S и Model X стали доступнее на $5000, а стоимость Model 3 и Model Y опустилась на $1000 или $2000, в зависимости от модификации.

Источник изображения: Tesla

Источник изображения: Tesla

Старожила линейки в лице Tesla Model S теперь можно заказать в США по цене от $84 990, хотя ещё вчера такая машина стоила на $5000 дороже. За эти деньги клиент получит двухмоторный вариант седана с полным приводом и сроком ожидания в несколько дней или до трёх недель. Вторая доступная версия Model S — это трёхмоторная и очень динамичная Plaid, которая тоже подешевела на $5000 до $104 990. Поставку такой машины Tesla готова осуществить в этом месяце.

Флагманский кроссовер Tesla Model X за ночь потерял в цене те же $5000, теперь его двухмоторная версия с полным приводом стоит $94 990, а вариант Plaid с тремя моторами оценивается в $104 990. По сути, теперь за эту сумму можно получить либо Tesla Model S Plaid, либо Tesla Model X Plaid, а разница в цене между кроссовером и седаном сохраняется лишь в более доступных комплектациях. Кроссовер в обоих вариантах исполнения можно получить в апреле или мае, если клиент проживает в США.

Стоимость седана Tesla Model 3 для американских клиентов снизилась на тысячу долларов США до $41 990 за базовую версию с задним приводом. Казалось бы, ценники Tesla на массовые модели подгонялись под условия государственной программы субсидирования, но простейшая версия Tesla Model 3 позволяет получить только половину налогового вычета от максимальной суммы $7500, потому что такие электромобили оснащаются произведёнными в Китае тяговыми аккумуляторами типа LFP. Впрочем, заказавшие свои электромобили до 18 апреля граждане США смогут претендовать на полный налоговый вычет в размере $7500.

Двухмоторная комплектация Tesla Model 3 Performance тоже потеряла в цене тысячу долларов США и теперь стоит $52 990. Двухмоторная Tesla Model 3 Long Range для заказа в США по-прежнему недоступна, хотя компания обещает вернуть её в ассортимент в течение этого года. Две предлагаемых версии Tesla Model 3 будут поставлены американским клиентам в текущем месяце.

Базовой версией Tesla Model Y в США отныне является двухмоторная полноприводная машина за $49 990 с запасом хода 446 км по циклу EPA. Версия Long Range за ночь подешевела на $2000 и теперь стоит $52 990, она предлагает уже запас хода 528 км, но и ждать её при заказе придётся до июня, хотя вероятна и поставка в апреле. Наконец, самая дорогая Tesla Model Y Performance в США стоит $56 990, у неё запас хода сокращён до 485 км, а цена опустилась на те же $2000 относительно вчерашнего уровня. Кстати, машины в такой комплектации доступны для получения в апреле, тогда как простейшую версию Tesla Model Y в ряде случаев придётся подождать до мая этого года. Все три версии кроссовера в США сейчас попадают под программу субсидирования, клиенты могут вернуть в форме налогового вычета по $7500 с машины.

Законодательство США устанавливает следующие планки для участия электромобилей Tesla в программе субсидирования: для Model 3 верхним пределом является сумма $55 000 без учёта платы за программные опции типа автопилота, для Model Y планка поднимается до $80 000 за машину. Для участия в программе гражданин США должен обладать определённым годовым доходом: не более $300 000 на семейную пару, не более $225 000 для главы семейства, являющегося единственным кормильцем, и не более $150 000 во всех остальных случаях.

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Рубрики: Новости Hardware, автомобили, мотоциклы, транспортные средства, комментарии последних событий,
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