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Звезда дубляжа Cyberpunk 2077: дополнение Phantom Liberty не получит русскую озвучку — по крайней мере, официальную

Актриса Юлия Горохова, озвучившая в русской локализации Cyberpunk 2077 женскую версию Ви, в недавнем выпуске шоу «Лава Лампа» вернулась к теме русской озвучки сюжетного дополнения Phantom Liberty.

Источник изображения: Steam (Phoniandflore)

Источник изображения: Steam (Phoniandflore)

О том, что тогда ещё безымянный аддон не получит русский дубляж, Горохова настаивала в прошлом мае, однако актёр Егор Васильев (мужская версия Ви) утверждал, что решение по этому вопросу пока не принято: «Верим и ждём!»

С того оптимистичного заявления Васильева прошёл почти год: анонсирующий трейлер Phantom Liberty (прикреплён ниже) получил лишь текстовый перевод на русский, и Горохова чудес не ждёт. Никаких предпосылок к ним и нет.

Горохову «очень сильно обидела история» с аддоном. Команда локализации была на связи с CD Projekt RED, однако предложения продолжить сотрудничество не получила: «Нюансов не знаю, русской озвучки не будет».

Дубляж крупного проекта отнимает много времени, поэтому участников оповещают заранее, чего с Phantom Liberty не было. «Условно говоря, в ближайшие шесть месяцев точно мы писать ничего не будем», — объяснила Горохова.

Источник изображения: YouTube («Лава Лампа»)

Источник изображения: YouTube («Лава Лампа»)

При этом в «Лава Лампа» утверждают, что в декабре 2022 года некое «объединение актёров озвучения» анонсировало неофициальный дубляж Phantom Liberty. Вполне возможно, именно на это в декабре намекал Васильев.

Релиз Phantom Liberty ожидается в 2023 году только на PC (Steam, GOG, Epic Games Store), PS5, Xbox Series X и S. Из-за введённых ограничений в России и Белоруссии дополнение купить будет нельзя.

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Рубрики: Новости Software, игры, ПК, RPG, JRPG, Боевик, Шутер, Моды, патчи, дополнения, Xbox, PlayStation,
Теги: cyberpunk 2077, cd projekt red, ролевой экшен, шутер
cyberpunk 2077, cd projekt red, ролевой экшен, шутер
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