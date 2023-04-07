Звезда дубляжа Cyberpunk 2077: дополнение Phantom Liberty не получит русскую озвучку — по крайней мере, официальную

Актриса Юлия Горохова, озвучившая в русской локализации Cyberpunk 2077 женскую версию Ви, в недавнем выпуске шоу «Лава Лампа» вернулась к теме русской озвучки сюжетного дополнения Phantom Liberty.

О том, что тогда ещё безымянный аддон не получит русский дубляж, Горохова настаивала в прошлом мае, однако актёр Егор Васильев (мужская версия Ви) утверждал, что решение по этому вопросу пока не принято: «Верим и ждём!»

С того оптимистичного заявления Васильева прошёл почти год: анонсирующий трейлер Phantom Liberty (прикреплён ниже) получил лишь текстовый перевод на русский, и Горохова чудес не ждёт. Никаких предпосылок к ним и нет.

Горохову «очень сильно обидела история» с аддоном. Команда локализации была на связи с CD Projekt RED, однако предложения продолжить сотрудничество не получила: «Нюансов не знаю, русской озвучки не будет».

Дубляж крупного проекта отнимает много времени, поэтому участников оповещают заранее, чего с Phantom Liberty не было. «Условно говоря, в ближайшие шесть месяцев точно мы писать ничего не будем», — объяснила Горохова.

При этом в «Лава Лампа» утверждают, что в декабре 2022 года некое «объединение актёров озвучения» анонсировало неофициальный дубляж Phantom Liberty. Вполне возможно, именно на это в декабре намекал Васильев.

Релиз Phantom Liberty ожидается в 2023 году только на PC (Steam, GOG, Epic Games Store), PS5, Xbox Series X и S. Из-за введённых ограничений в России и Белоруссии дополнение купить будет нельзя.